Diana Buzoianu: Reforma Romsilva se va realiza cu toate zbaterile celor care își vor pierde luxul câștigat

„Liderul de sindicat a crezut că pune un pumn în gură Ministerului Mediului, dar a pus, în realitate, un pumn în gură colegilor care nu și-au mai putut face vocea auzită, pe care i-au adus să protesteze pentru scaunele de directori. Șefii aceștia cred că trăim în feudalism. În fapt, e 2025 și eu refuz să mă uit la Romsilva ca o instituție acaparată. Aș fi vrut să pot chema o delegație din executiv de la protest să vină în minister să vorbească, dar frica celor care conduc astăzi aceste structuri a împiedicat ca vocea pădurarilor, paznicilor, oamenilor din echipele administrative să fie auzită”, a scris Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Buzoianu a mai precizat că reforma Romsilva va continua și că va însemna mai mult pădure. Ministrul a mai spus că ocoalele silvice au numeroase posturi vacante, inclusiv în viitoarele direcții silvice regionale, ceea ce indică o nevoie reală de personal. Majoritatea celor dispuși să muncească nu refuză să se angajeze. Există însă persoane nemulțumite de pierderea unor beneficii, care nu doresc să se mute pentru a lucra, dar acestea reprezintă un fenomen izolat și nu reflectă problema generală a angajării în domeniu.

„Sunt mulți oameni mințiți astăzi la protest că dacă nu se păstrează structurile șefuților și directorașilor exact ca până acum urmează cine știe ce dezastru. De-aia le-a și fost frică să dea microfonul astăzi: că nu vor ca oamenii de bună credință să afle adevărul. Adevărul e simplu: reforma Romsilva va fi realizată cu toate zbaterile celor care își vor pierde luxul câștigat imoral. Aceștia sunt puțini. Va rămâne o Romsilva condusă integru, de oameni aleși prin concurs care vor da o direcție de reformă pentru toate structurile din teritoriu. O Romsilva în care pădurarii și paznicii să știe că sunt susținuți să oprească infractorii. O Romsilva în care principala misiune este să rămână pădurile generațiilor viitoare”, spune Buzoianu.

(sursa: Mediafax)