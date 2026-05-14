Diana Buzoianu, replică dură pentru protestatarii de la Apele Române

„În primul rând, să ne uităm un pic real la situaţia care este astăzi, care apare astăzi, protestul care se desfăşoară. El este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajaţi. Restul sindicatelor, toate, au înţeles că va fi nevoie de o reformă şi de o reorganizare care să scoată corupţia şi care să scoată, până la urmă, oamenii care lucrau, doar şefimea, rubedeniile, care lucrează doar să adune anii de vechime, fără să se vadă absolut nimic în rezultate. Dacă ar fi existat un pic de bună credinţă în reprezentanţii sindicatului care i-au adus de peste tot din ţară, pe oameni, astăzi, la proteste, oamenii aceştia ştiu că absolut orice om care munceşte nu este în pericol, dar, din contra, faptul că vom face o reorganizare şi o reformă care va putea să cureţe instituţia de corupţia care a existat până acum, această reformă şi această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase”, a spus ministrul Mediului într-o intervenție la Digi24.

Diana Buzoianu a mai declarat că, deși există probleme legate de salarii, nu pot fi majorate veniturile în lipsa unei reforme.

„Da, avem o problemă legată de drepturile salariale, dar nu vom putea să creştem salariile pentru mii de oameni care stau şi adună praful de pe hârtii în fiecare zi. Asta nu se va putea face. Şi eu cred că absolut orice om de bună credinţă din Apele Române vor înţelege că acolo unde corupţia a acaparat instituţia nici nu vom putea să scoatem din pix bonusul şi sporuri şi salarii mult mai mari, pentru că nu există aceste resurse nicăieri”, a mai spus aceasta.

Ministra Mediului a precizat, de asemenea, că este necesară o reorganizare a instituției în paralel cu posibile beneficii pentru angajații performanți.

„De altfel am pus în transparenţă o ordonanţă care vine şi spune, de exemplu, că acolo unde sunt controale făcute, de exemplu pe partea de inspecţii de control, să poată să fie păstraţi o parte din bani către un fond fie de investiţie, fie de premiere pentru oamenii care arată cu adevărat că au făcut performanţă în instituţie. Dar discuţia despre sporul, despre beneficii, toate aceste lucruri merg mână în mână cu curăţenia instituţiei, este o linie roşie pe care o avem şi da, este o linie roşie cu care cred că rezonează absolut toţi românii şi şi oamenii de bună credinţă din Apele Române”, a spus Buzoianu.

În același timp, Buzoianu a declarat că o parte dintre protestatarii de la Apele Române ar fi fost influențați de liderii sindicali.

„O parte dintre oamenii care sunt astăzi la protest, din păcate, au primit informaţii, şi ştim ce informaţii au primit. (..) De către şefii de sindicat, în cazul de faţă un şef de sindicat care şi-a luat pe persoana fizică să blocheze contractul colectiv de muncă. Sunt convinsă că acest sindicat a fost de-a lungul timpului în buzunarul unor grupuri de interese. Mai mult decât atât, vă pot spune foarte clar, se vede, anul trecut când a fost reorganizarea făcută şi au fost distruse formaţiile de lucru, adică structura cea mai de bază şi importantă pentru lucrările din teren, atunci acest sindicat n-a ieşit să facă proteste. Când toate funcţiile au fost crescute şi s-au mutat şoferi pe organigrame, la centru ca să se creeze funcţii de conducere, şefi, serviciu, director, atunci nu s-a protestat cu acest sindicat. Se protestează astăzi, când se vorbeşte despre criterii de performanţă şi o reorganizare cu sens în care să nu mai rămână pilele în această instituţie”, a mai spus Diana Buzoianu.

Sindicatul Mureș din Apele Române (SMAR), sindicat reprezentativ la nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, protestează joi, în fața sediului central al instituției, aceștia fiind nemulțumiți de mai multe măsuri administrative adoptate.

Protestul va avea loc între orele 11:00 – 12:30 la Administraţia Naţională „Apele Române”, apoi va urma o deplasare pietonală către Ministerul Mediului, unde protestul va continua între orele 13:00 – 16.00.

(sursa: Mediafax)