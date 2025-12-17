Diana Buzoianu anunță măsuri la Romsilva: Facem ordine acolo unde domnea „merge și-așa”

Potrivit reprezentantei USR, miercuri, a trecut de Senat legea de aprobare a ordonanței de urgență care face din Romsilva „o instituție mai eficientă, care funcționează pe baza competenței și a unor reguli clare”.

Diana Buzoianu a enumerat pe Facebook principalele modificări ale legii.

„Toți oamenii care vor să fie la conducerea Romsilva pe posturile vacante trebuie să dea concurs - cu probă scrisă + interviuri care vor fi înregistrate și, ulterior, publicate. Șefii de ocoale care au dat concurs și ocupă deja posturi vor trece pe contract de mandat cu indicatori clari de performanță. Tot parcul auto și toate utilajele Romsilva vor fi monitorizare prin GPS. Pădurarii vor fi dotați cu bodycam-uri, înregistrările urmând să poată fi folosite ca mijloace de probă, în instanță”, a transmis Buzoianu.

Ministrul a mai arătat că următorul pas este adoptarea deciziei privind reducerea numărului de direcții și de șefi.

„Senatorii extremiști de la AUR, POT și SOS au votat împotriva acestor modificări. Proiectul, însă, merge mai departe. Următorul pas: adoptarea Hotărârii de Guvern prin care pot fi reduse numărul de direcții și numărul de șefi, iar reforma Romsilva poate să fie pusă în aplicare. De această reformă sunt legate sute de milioane de euro, bani care pot veni gratis în România. Dar nici măcar nu e vorba doar despre acești bani. Pădurile din România sunt o comoară. O comoară pe care trebuie să o protejăm. Și pentru asta avem nevoie de o Romsilva reformată”, a precizat Buzoianu.

Reforma Romsilva a stârnit numeroase controverse, inclusiv acuzații între partenerii de coaliție de la USR și PSD.

(sursa: Mediafax)