Diaspora a trimis o sumă RECORD în România, în doar trei luni. Ce țară a detronat Marea Britanie

Valoarea este cu aproape 20% mai mare decât în primul trimestru din 2025.

Pentru prima dată în ultimii doi ani și jumătate, Germania a devenit principala sursă a banilor trimiși de diaspora, depășind Marea Britanie, care ocupa până acum primul loc.

Germania, noul lider al remiterilor către România

Datele arată că românii care lucrează în Germania au trimis acasă 409 milioane de euro în primele trei luni ale anului.

Pe locul al doilea se află românii din Marea Britanie, cu transferuri de peste 370 de milioane de euro.

Specialiștii spun că, deși și în statele occidentale costul vieții a crescut în ultimii ani, românii continuă să își ajute familiile rămase în țară, scrie observatornews.ro.

Banii trimiși din străinătate susțin consumul și economia

Economiștii atrag atenția că aceste sume au un rol important în economia României. O mare parte din bani sunt folosiți pentru cheltuielile curente ale familiilor, iar odată intrați în circuitul economic contribuie la consum, la încasările din taxe și, implicit, la creșterea produsului intern brut.

Analistul economic Cristian Păun spune că valoarea record a transferurilor arată că românii din diaspora rămân conectați la țara de origine și continuă să investească în bunăstarea familiilor lor.

În același timp, specialiștii consideră că o parte mai mare din aceste fonduri ar putea fi direcționată către investiții productive sau instrumente financiare, ceea ce ar genera beneficii suplimentare pentru economie.

România nu mai exportă doar forță de muncă

Fenomenul migrației are însă și o altă față. Dacă milioane de români lucrează în străinătate, România atrage la rândul său un număr tot mai mare de muncitori din Asia și din alte state.

Și aceștia trimit bani familiilor rămase acasă.

În primul trimestru din 2026, angajații străini din România au transferat către țările de origine 633 de milioane de euro, cu aproximativ 30% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Mulți dintre aceștia spun că reușesc să economisească lunar între 2.000 și 4.000 de lei, bani pe care îi trimit familiilor din India, Nepal, Bangladesh sau alte state asiatice.

De ce aleg muncitorii străini România

Deși salariile din România sunt mai mici decât cele din Europa de Vest, angajatorii spun că există mai multe avantaje care îi determină pe muncitorii străini să vină aici.

Printre acestea se numără cazarea asigurată de angajator, tichetele de masă și condițiile de muncă. Reprezentanții companiilor susțin că mulți lucrători apreciază și modul în care sunt tratați în România, considerând că beneficiază de mai mult respect decât în unele state occidentale.

Blocaj în aducerea noilor muncitori

În ciuda cererii ridicate de personal, importatorii de forță de muncă avertizează că procesul de recrutare întâmpină dificultăți.

Potrivit acestora, platforma informatică prevăzută de noua legislație pentru gestionarea procedurilor de aducere a muncitorilor străini nu este încă funcțională, ceea ce întârzie procesarea dosarelor și recrutarea noilor angajați.