Dieta care ar putea salva 15 milioane de vieți pe an

Studiul leagă această „dietă sănătoasă pentru planetă” de o reducere cu 27% a riscului de deces prematur, alături de rate mai mici de boli de inimă, cancer și diabet.

Dieta recomandă cereale integrale (150g zilnic), fructe și legume (500g zilnic), nuci (25g zilnic) și leguminoase (75g zilnic).

Carnea roșie ar trebui limitată la maxim 200g pe săptămână, carnea de pasăre la 400g, iar peștele la 700g săptămânal.

Cercetătorii subliniază că toate dietele actuale se abat substanțial de la acest model alimentar.

Trecerea la dieta propusă ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu peste jumătate - echivalentul eliminării tuturor centralelor pe cărbune de pe planetă.

Raportul arată că actualele sisteme alimentare contribuie la 30% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Aproape jumătate din cei 8 miliarde de oameni nu au acces la alimente sănătoase, în timp ce dieta celor mai bogați 30% generează 70% din presiunile asupra mediului, scrie The Independent.

