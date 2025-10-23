Directorul Termocentrale Constanţa, Daniel Popa, s-a spânzurat în locuinţa sa

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 3 au fost sesizaţi în jurul orei 16:10 de către o femeie, prin apel la 112, că soţul său a decedat.



"Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.



Cercetările poliţiştilor în acest caz sunt în derulare, fiind întocmit un dosar penal.

Sursa: AGERPRES