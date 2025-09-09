DNA face percheziții la sediul ELCEN București

Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs, potrivit unui comunicat al companiei.

„Compania Electrocentrale București (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de astăzi, 9 septembrie 2025, reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autoritățile competente. Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs. ELCEN cooperează în mod deplin pentru a facilita desfășurarea verificărilor. Conducerea companiei își reafirmă angajamentul față de respectarea legii și transparență în activitatea desfășurată. Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului”, transmite ELCEN.

Compania a precizat că desfășurarea acestor proceduri nu afectează continuitatea activității și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național.

ELCEN a mai anunțat că va continua să colaboreze cu autoritățile și va comunica transparent informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta în desfășurare.

Natura exactă a investigației nu a fost dezvăluită de autorități.

(sursa: Mediafax)