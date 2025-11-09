DNSC, avertisment în perioada reducerilor: Verifică sursa fiindcă siguranța nu are preț redus!

Pentru a evita fraudele, DNSC recomandă:

Verifică adresa site-ului și caută simbolul HTTPS

Nu accesa link-uri din e-mailuri, SMS-uri sau postări sponsorizate suspecte

Verifică reputația magazinului pe www.scamadviser.com

Alege metode de plată sigure și evită transferurile directe

Păstrează dovada plății și a comunicării cu vânzătorul

DNSC solicită raportarea site-urilor suspecte la numărul 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro.

„Cea mai bună ofertă este siguranța ta online. Înainte să adaugi în coș, verifică sursa fiindcă siguranța nu are preț redus”, transmite instituția.

(sursa: Mediafax)