DNSC, avertisment în perioada reducerilor: Verifică sursa fiindcă siguranța nu are preț redus!

de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   14:20
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că, în sezonul marilor reduceri, multe oferte „senzaționale” sunt capcane. Infractorii cibernetici folosesc magazine false, mesaje înșelătoare și reclame sponsorizate care duc spre pagini de phishing.

Pentru a evita fraudele, DNSC recomandă:

Verifică adresa site-ului și caută simbolul HTTPS
Nu accesa link-uri din e-mailuri, SMS-uri sau postări sponsorizate suspecte
Verifică reputația magazinului pe www.scamadviser.com
Alege metode de plată sigure și evită transferurile directe
Păstrează dovada plății și a comunicării cu vânzătorul

DNSC solicită raportarea site-urilor suspecte la numărul 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro.

„Cea mai bună ofertă este siguranța ta online. Înainte să adaugi în coș, verifică sursa fiindcă siguranța nu are preț redus”, transmite instituția.

(sursa: Mediafax)

