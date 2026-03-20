Donald Trump investește în Transilvania: Teren de golf și lux la Cluj!

Organizația Trump și-a pus de decenii numele în locuri sinonime cu afacerile și turismul de lux: Manhattan, Los Angeles, Honolulu. Ambițiile sale globale includ Australia, Bali și Maldive. Acum, afacerea familiei președintelui american își îndreaptă atenția spre Transilvania, regiunea din centrul României cunoscută drept casa literară a lui Dracula. Compania a selectat, potrivit documentelor și interviurilor, un teren aflat lângă una dintre cele mai mari gropi de gunoi din regiune și un fost depozit de deșeuri medicale, scrie New York Times.

Proiectul, care nu a fost încă anunțat, ar relansa o dezvoltare imobiliară blocată în orașul Cluj și afectată de scandaluri de corupție. Ar aduce numele Trump pe apartamente de lux și pe un teren de golf, nu departe de o așezare informală unde persoane de etnie romă au fost practic relocate să trăiască lângă deșeuri toxice.

Acordul este cel mai recent dintr-o expansiune globală rapidă a brandului Trump. În primul mandat, compania promisese că nu va încheia noi afaceri în străinătate. După revenirea la putere, nu a mai făcut această promisiune. În schimb, a profitat de popularitatea președintelui în anumite regiuni, anunțând noi acorduri de licențiere, în special în statele din Golful Persic.

Afacerea familiei Trump a încasat sume consistente din aceste contracte. Deși finanțele companiei sunt private, declarațiile financiare arată că doar acordurile internaționale de licențiere au adus zeci de milioane de dolari în 2024. De atunci, au fost anunțate noi proiecte, iar familia a obținut profituri și din inițiative legate de criptomonede.

Proiectul din România, spre deosebire de altele recente, nu ridică în mod evident conflicte de interese în politica externă. Totuși, este un tip de afacere pe care, în primul mandat, compania nu l-ar fi urmărit conform propriilor reguli. Acordul implică firma într-un litigiu între foști parteneri ai proiectului, precum și în controverse legate de groapa de gunoi și de situația comunității de romi. Dezvoltatorii au ignorat aceste probleme ani de zile, spun activiștii.

„Încearcă să vândă iluzii. Arată clădirile de sticlă și nu arată ghetoul sau cât de aproape este de groapa de gunoi”, a spus Alex Fechete, activist care reprezintă comunitatea de romi din zonă.

„Suntem extrem de entuziasmați de proiectele noastre din București și Cluj, care marchează primele noastre investiții în România”, a declarat un purtător de cuvânt al Organizației Trump, referindu-se și la planurile deja anunțate pentru un Trump Tower în București.

„Așteptăm cu nerăbdare să aducem clădiri cu adevărat emblematice în aceste orașe, clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design și calitate, redefinind orizontul urban.”

Tranzacțiile imobiliare pot însă eșua, cum s-a întâmplat și cu Trump Tower planificat la Belgrad, Serbia, abandonat anul trecut în contextul unei anchete de corupție.

Totuși, interesul companiei nu pare descurajat de amplasamentul dificil sau de provocările urbanistice. O randare a proiectului arată un complex de apartamente mai mult decât dublu ca înălțime față de limita permisă în prezent. Un partener local a distribuit deja o broșură de vânzare.

În decembrie, în Delaware a fost înființată o firmă paravan numită DT Marks Cluj, o variație a numelor folosite de familia Trump pentru a încasa venituri din proiecte internaționale.

Pentru a gestiona detaliile și politica locală, compania colaborează cu dezvoltatorul SDC Properties. Șeful acestuia, Ștefan Berciu, a declarat că au fost semnate contracte și că detaliile vor fi anunțate curând.

Un alt actor este Avram Gal, un personaj politic local. Acesta spune că este implicat „ca prieten al familiei”, nu ca consultant.

În privința motivului pentru care Trump a ales România, mai multe persoane își asumă meritul. Unii indică popularitatea sa în țară. Un sondaj Gallup International arată că peste jumătate dintre respondenți au o opinie favorabilă despre mandatul său.

La începutul celui de-al doilea mandat, planurile de afaceri în România au început să prindă contur. Berciu și Gal au fost prezenți la inaugurare și ulterior au mers la Mar-a-Lago pentru a se întâlni cu Eric Trump.

Terenul vizat se află la poalele Carpaților, la peste patru ore de Castelul Bran. În apropiere se află însă și așezarea Pata Rât, unde locuitorii trăiesc de decenii lângă groapa de gunoi, colectând deșeuri reciclabile.

Așezarea a fost extinsă și prin relocări forțate. Aproximativ 3.000 de oameni trăiesc acolo, iar mirosul este puternic, mai ales vara. Acolo, pe un deal deasupra așezării și lângă o bază militară, ar urma să fie construit complexul cu teren de golf și apartamente de lux.

Adrian Gurzău, fost politician condamnat pentru corupție, spune că el a inițiat ideea proiectului în jurul anului 2022. El își imagina un complex cu heliport și legătură către aeroport.

El l-a adus în proiect pe Berciu și a sugerat implicarea familiei Trump.

„Pentru o astfel de clădire ai nevoie de ceva special. De un brand care să o facă să strălucească.”

Investitorii au intrat în proiect și au început lucrările la „Transylvania Smart City”. Însă procurorii au deschis o anchetă de corupție, iar în 2023 un fost ministru a fost condamnat pentru mită și spălare de bani. Proiectul a fost abandonat.

Există acum și dispute juridice între foștii parteneri. Gurzău susține că a fost exclus din proiect de Berciu.

Berciu afirmă că dezvoltarea va continua doar pe terenuri cu proprietate clară.

„Trump nu își permite, și nici noi, să construim pe terenul altcuiva.”

