Două cutremure produse în această dimineața la doar 3 minute distanță! 

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 6.52. Acesta s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, în județul Argeș.

Cutremurul a avut magnitudinea 2,1 și s-a produs la adâncimea de 5,1 kilometri.

După doar trei minute, la ora 6.55, un alt seism a fost înregistrat în județul Buzău.

Acesta a avut magnitudinea 2,9 și a avut loc la adâncimea de 144,2 kilometri.

(sursa: Mediafax)