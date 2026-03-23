Jurnalul.ro Ştiri Observator Două cutremure produse în această dimineața la doar 3 minute distanță! 

Două cutremure produse în această dimineața la doar 3 minute distanță! 

de Redacția Jurnalul    |    23 Mar 2026   •   08:22
Două cutremure produse în această dimineața la doar 3 minute distanță! 
Sursa foto: Jurnalul/Două cutremure produse în această dimineața la doar 3 minute distanță

Două cutremure au fost înregistrate luni dimineața în România. La doar trei minute distanță, seismele au avut loc în județele Buzău și Argeș.

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 6.52. Acesta s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, în județul Argeș.

Cutremurul a avut magnitudinea 2,1 și s-a produs la adâncimea de 5,1 kilometri.

După doar trei minute, la ora 6.55, un alt seism a fost înregistrat în județul Buzău.

Acesta a avut magnitudinea 2,9 și a avut loc la adâncimea de 144,2 kilometri.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cutremure argeş buzău
