Dr. Cristian Andrei răspunde acuzațiilor: „Nu mă dau psiholog, nu am nevoie să mă dau psiholog”

Publicația PressOne susține că celebrul medic Cristian Andrei nu deține un atestat emis de Colegiul Psihologilor din România, obligatoriu pentru practicarea psihoterapiei, conform legislației în vigoare.

Acesta a explicat punctul său de vedere și a vorbit despre activitatea sa profesională, dar și despre relațiile cu pacientele sale.

„De dragul vostru, este important să vă vorbesc în seara asta despre cum am ajuns eu un impostor și care sunt relațiile mele cu pacientele și cu aceste acuzații care apar. Voi explica și cine sunt aceste două doamne care mi-au adresat reclamații”, a declarat medicul la începutul intervenției sale.

Doctorul Cristian Andrei: „Nu mă dau psiholog. Sunt medic și atât”

Medicul a precizat că activitatea sa se bazează pe o experiență îndelungată în lucrul cu oameni care se confruntă cu probleme psihosociale, subliniind că și-a completat pregătirea profesională prin numeroase cursuri și specializări.

„Toată această muncă de contact cu oamenii care au probleme de natură psiho-socială m-a calificat. Am urmat tot felul de cursuri și am acumulat decenii de experiență clinică, ca medic și ca om care intervine în viața oamenilor”, a spus acesta.

Cristian Andrei a adăugat că nu s-a prezentat niciodată drept psiholog și că nu are intenția de a face acest lucru.

„Nu mă dau psiholog, nu am nevoie să mă dau psiholog. Sunt mândru că sunt medic. Nu sunt profesor universitar, nu vreau titluri. Vreau doar să mă întâlnesc cu pacienții mei și voi face asta în continuare, cu toate riscurile de rigoare."

Reacția la ancheta PressOne

În continuarea declarațiilor sale, doctorul Cristian Andrei a făcut referire la articolul publicat de PressOne, în care sunt prezentate acuzațiile la adresa sa.

„O domnișoară de la PressOne, un portal de știri pe care îl apreciez, m-a contactat pentru o discuție. Am vorbit cu ea, însă mi-am dat seama că materialul avea o direcție clară. Când am întrebat dacă va publica tot ceea ce spun, mi s-a răspuns că nu, așa că am înregistrat convorbirea. Ce s-a publicat este selectiv, scopul fiind acela de a demonstra că doctorul Andrei este un incompetent, un impostor și că agresează sexual pacientele”, a declarat medicul.

Scandal în lumea psihoterapiei

Cristian Andrei, unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din România, se află în atenția autorităților după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar fi desfășurat activități de psihoterapie fără atestatul legal necesar și ar fi fost acuzat de hărțuire sexuală de către două paciente.

Potrivit unor surse judiciare, Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu în urma anchetei publicate de PressOne, iar cercetările sunt în curs.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Ce arată investigația PressOne

După modificarea legii din 2004, psihoterapia a devenit o specializare distinctă, aflată exclusiv sub coordonarea Colegiului Psihologilor. Pentru exercitarea acestei profesii, este necesară completarea studiilor printr-o formare de lungă durată (2–3 ani) și o perioadă de supervizare de minimum doi ani.

Contactat de jurnaliștii publicației, Cristian Andrei a confirmat că nu are un astfel de atestat și nici nu intenționează să obțină unul.

„Nu am atestat de liberă practică în psihoterapie și nici nu am de gând să cer unul”, a declarat acesta pentru PressOne.

Ancheta continuă

Conform Poliției Capitalei, dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, în vederea administrării probelor și stabilirii eventualei răspunderi penale.

„Cercetările sunt în desfăşurare, pentru administrarea probatoriului necesar, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, se arată în comunicatul DGPMB.

Scandalul care îl vizează pe doctorul Cristian Andrei ridică întrebări legate de reglementarea practicilor din domeniul psihoterapiei, dar și despre limitele dintre activitatea medicală și consilierea psihologică. Până la finalizarea anchetei, autoritățile urmează să stabilească faptele și eventualele consecințe legale.