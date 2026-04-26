Noi fragmente de dronă găsite în Tulcea: Echipe de intervenție MApN și SRI, mobilizate la Văcăreni

Au fost de îndată informate autoritățile competente, iar în prezent se desfășoară activitățile specifice în astfel de situații.

„În cauză se efectuează cercetări, în cooperare cu celelalte autorități cu atribuții în domeniu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, transmite Garda de Coastă.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că mai multe fragmente de dronă au fost găsite în județul Tulcea. Echipe ale ministerului și ale SRI se deplasează la fața locului.

MApN anunță că a fost informat, în cursul zilei de duminică, despre faptul că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, au fost găsite fragmente de dronă.

Perimetrul a fost securizat de echipe ale Ministerului Afacerilor Interne.

O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații se deplasează la fața locului pentru a cerceta situația și a ridica fragmentele în vederea expertizării.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

(sursa: Mediafax)