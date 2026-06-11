România cere Ucrainei ca dronele sale maritime să se autodistrugă înainte de a intra în apele noastre

România vrea ca dronele navale ucrainene să detoneze în mod automat în apropierea coastei sale de la Marea Neagră.

Publicația Live Ukraine îl citează pe ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a lansat ideea într-un interviu acordat TVR Info. Miruță a spus că dacă o dronă pierde comunicarea și se apropie de apele românești la o distanță de peste 12 mile marine, ar trebui să se autodistrugă.

Dronele sunt prevăzute cu componente electronice, astfel încât urmărirea și programarea detonării sunt fezabile din punct de vedere tehnic.

Miruță a anunțat că plănuiește să discute acest lucru cu oficialii din Ucraina.

Pe 5 iunie, o dronă navală a explodat în portul Constanța. Marina din Ucraina a confirmat că era o dronă ucraineană.

(sursa: Mediafax)