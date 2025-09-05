x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator MApN: Drone detectate la 36 de mile marine de Sulina

MApN: Drone detectate la 36 de mile marine de Sulina

de Redacția Jurnalul    |    05 Sep 2025   •   20:00
MApN: Drone detectate la 36 de mile marine de Sulina

Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat, joi seara, un grup de drone aeriene la 36 mile marine Nord-Est de Sulina. Două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate de la baza Mihail Kogălniceanu, au survolat zona.

„În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina”, a transmis vineri MApN.

La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord și ulterior semnalul electronic a dispărut.

Aeronavele au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

MApN precizează că Forțele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detașament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: drone mapn sulina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri