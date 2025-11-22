Noapte de groază la graniță! Trafic blocat la PTF Isaccea după atacurile nocturne din Ucraina. F-16 românești ridicate de urgență în aer

Traficul prin PTF Isaccea, închis temporar după atacurile nocturne din zona Orlovka

Autoritățile au suspendat traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, după o serie de atacuri cu drone în apropierea frontierei fluviale. România a ridicat în aer două avioane F-16 pentru supravegherea zonei, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj Ro-Alert.

Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea a fost sistat temporar în urma atacurilor produse în noaptea de vineri spre sâmbătă în zona ucraineană Orlovka. Autoritățile au anunțat că fluxul de ieșire din țară este deviat către Galați Rutier, până la normalizarea situației.

Potrivit Gărzii de Coastă, cele două bacuri care asigură trecerea peste Dunăre au fost ancorate pe malul românesc ca măsură de siguranță.

Contextul tensionat a determinat Forțele Aeriene să ridice de la sol două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea activității aeriene la granița cu Ucraina. Decizia a venit după ce Rusia a lansat un val de atacuri cu drone în proximitatea frontierei cu România.

La ora 01:33, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj Ro-Alert, pe fondul intensificării atacurilor din zona Ismail, Ucraina. Ministerul Apărării a precizat că nu au existat pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian al României.

Cele două aeronave F-16 au revenit la Baza 86 la ora 3:42, după finalizarea misiunii de supraveghere.

Citește pe Antena3.ro Un afacerist din Oradea a pus sechestru pe Salina Turda. Ce se va întâmpla cu obiectivul turistic

Mediafax