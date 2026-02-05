Ivan, despre prețul energiei electrice: Avem deja oferte sub pragul psihologic de un leu

„Dacă ne uităm la comparatorul de prețuri cu ce am preluat în luna iulie, avem o discrepanță extrem de mare între prețurile aflate sub plafonul de 1,30 lei și o polarizare extrem de mare în jurul cifrelor de 1,55-1,60 lei. După măsurile luate împreună cu cei de la ANRE, după măsurile din piață pe care le-am luat împreună cu ei, cu producătorii (...), avem deja, la șase luni distanță, oferte în medie cu 10-15% mai mici. Și vedem că deja avem oferte sub un pragul psihologic de un leu, oferte foarte apropiate de cifra de un leu, un leu și 10 bani și am crescut până la 8 oferte care în momentul de față au sub 1,30 lei”, a explicat ministrul Energiei.

Ministrul a transmis și un îndemn pentru cetățenii care plătesc încă tarife ridicate, explicând că schimbarea furnizorului este un proces simplu și garantat.

„Putem spune că avem deja o stabilitate în piața energetică. Ce e cel mai important, ce să îi sfătuiesc pe români să facă, dacă ei acum au un contract în care li se livrează energia la un preț de 1,55-1,60 lei să intre pe comparatorul de prețuri, obligatoriu să-și găsească o ofertă mult mai bună, să aleagă un nou furnizor și automat să-și dimineze factura doar din acest mecanism cu minim 20%, 25% sau chiar 30%”, a îndemnatministrul.

Ivan a dat asigurări că prețul semnat în noile contracte nu va suferi modificări pe perioada derulării acestora.

„Este un mecanism gratuit pe care îl au la îndemână oamenii, este un mecanism garantat de către statul român. Indiferent de fluctuații de pe piață, din perioada contractuală oamenii nu vor păti mai mult decât prețul pe care îl au în contractul semnat. Repet, dacă ei au astăzi o ofertă semnată în urmă cu un an de zile la 1,55 lei vor putea să vină să-și facă o altă ofertă la 1,10 lei, automat diminuându-și factura la electricitate”.

(sursa: Mediafax)