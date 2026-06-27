Europa reduce dependența de gaz cu ajutorul pompelor de căldură

Organizația, citată de Euronews, estimează că utilizarea acestor sisteme de încălzire a permis evitarea unor costuri de import de aproximativ 9,7 miliarde de euro doar anul trecut, într-un context în care securitatea energetică a devenit una dintre principalele preocupări ale Uniunii Europene.

Aproape 30 de milioane de pompe de căldură instalate

Datele EHPA arată că anul trecut au fost vândute aproape trei milioane de pompe de căldură în 21 de țări europene, ridicând numărul total al unităților instalate la 29,3 milioane. Potrivit analizei, aceste echipamente furnizează acum o cantitate de energie termică echivalentă cu cea transportată de peste 200 de cargouri de LNG. Volumul este de două ori mai mare decât importurile de gaz natural lichefiat provenite din Orientul Mijlociu în 2025 și reprezintă aproximativ 7% din totalul importurilor anuale de LNG ale Uniunii Europene. „Fiecare pompă de căldură instalată este încă un pas către consolidarea securității energetice a Europei”, a declarat Paul Kenny, directorul EHPA.

Franța conduce clasamentul european

Franța a fost liderul pieței europene în 2025, cu aproximativ 528.000 de pompe de căldură vândute. În total, țara are în prezent în jur de șapte milioane de unități instalate, cel mai mare număr din Europa. Pe locul al doilea se află Italia, cu 423.000 de sisteme vândute anul trecut.

Germania a înregistrat însă cea mai rapidă creștere, instalările majorându-se cu aproximativ 50% față de anul precedent. Raportat la populație, Norvegia ocupă primul loc în Europa, cu aproximativ 650 de pompe de căldură la fiecare 1.000 de gospodării. Finlanda urmează îndeaproape, cu peste 540 de unități la 1.000 de gospodării.

Funcționează și în climate foarte reci

Datele citate de EHPA contrazic una dintre cele mai răspândite idei despre aceste sisteme: că nu ar fi eficiente în zonele cu ierni severe.Potrivit organizației, pompele de căldură continuă să funcționeze eficient chiar și la temperaturi de până la minus 30 de grade Celsius, fiind mai eficiente decât sistemele clasice de încălzire electrică. Pe fondul eforturilor de reducere a dependenței de combustibilii fosili și de importurile de gaz, Comisia Europeană analizează noi măsuri pentru stimularea instalării pompelor de căldură, inclusiv reducerea taxelor și a TVA pentru sistemele de încălzire verde și pentru electricitate.

(sursa: Mediafax)