Expertiza tehnica: Blocul din Rahova trebuie demolat. Sunt avarii iremediabile

Inspectoratul de Stat în Constucții a finalizat expertiza tehnică la blocul unde a avut loc explozia din cartierul Rahova, în prezența Prefectului și a Primarului General, Sebastian Bujduveanu. Concluziile specialiștilor indică faptul că imobilul a suferit avarii iremediabile, iar consolidarea acestuia ar reprezenta un risc ridicat și ar implica costuri mult prea ridicate. S-a stabilit demolarea „controlată” a clădirii.

-Raportul tehnic confirmă gravitatea avariilor structurale şi stabileşte că utilizarea în continuare a clădirii nu este posibilă, construcția prezentând risc major de prăbuşire şi neîndeplinind cerința fundamentală de calitate rezistență mecanică și stabilitate

-Totodată, având în vedere concluzia experților potrivit căreia consolidarea imobilului nu este justificată din punct de vedere tehnico-economic, iar lucrările necesare ar depăşi valoarea de înlocuire a construcției și ar implica un risc ridicat în execuție, Inspectoratul de Stat în Construcţii – 1.S.C. apreciază că măsurile de intervenție trebuie orientate exclusiv către punerea în siguranţă şi, ulterior, către dezafectarea controlată a clădirii.

-Având în vedere că în prezent organele judiciare desfășoară o cercetare penală, Inspectoratul de Stat în Construcţii I.S.C. nu poate recomanda, până la finalizarea acesteia, niciun tip de intervenţie de natură să modifice starea de fapt existentă. O asemenea intervenţie ar putea conduce la alterarea sau distrugerea probelor materiale, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor exploziei și implicit cursul anchetei penale.

-Toate măsurile propuse prin rapoartele tehnice se pot realiza numai cu avizul expres al organelor de urmărire penală competente, astfel încât să fie respectate atât exigenţele de securitate structurală, cât și necesitatea conservării probelor.

(sursa: Mediafax)