Explozie la o locuință din București. Două persoane au fost scoase din casă. Mașini avariate

ISU București - Ilfov intervine pe strada Serg. Predescu Vasile, sector 2, București, unde a avut loc o explozie la o locuință, neurmată de incendiu.

Două victime conștiente scoase din casa în care s-a produs explozia sunt în grija echipajelor medicale prezente.

În urma exploziei au fost desprinse elemente de tâmplărie ale locuinței și aruncate în stradă, avariind astfel 2 autoturisme parcate.

Pentru gestionarea situației de urgență intervin 3 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare și 2 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică.

(sursa: Mediafax)