De ce s-a produs explozia din Rahova. Poliția confirmă o fisură pe conducta de gaze: Nu am mai văzut aşa ceva

Directorul adjunct al Institutului Național de Criminalistică, comisarul-șef Alexandru Poroșanu, a declarat că pe conducta de gaze din Rahova a fost descoperită o fisură, iar cablurile electrice sunt măcinate. Au fost ridicate probe cu ajutorul nacelelor, dronelor și roboților, acestea urmând să fie expertizate de INSEMEX (Institutul Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă) și specialiștii Institutului Național de Criminalistică. Cercetările la faţa locului s-au desfășurat pe parcursul a cinci zile, inclusiv pe timp de noapte, scrie observatornews.ro.

Poroşanu a mai declarat că spaţiul este în continuare foarte nesigur, de aceea nu se poate intra fără avizul celor de la Institutul de Stat în Construcţii şi că cercetarea la faţa locului va mai dura cel puţin una-două săptămâni. "Inclusiv noaptea s-a lucrat, pentru că au fost etape pe care nu le-am putut întrerupe şi a trebuit să lucrăm inclusiv pe timp de noapte. S-au ridicat toate categoriile de probe pe care le-am putut descoperi în momentul actual din proximitatea blocului, care au legătură cu cauza", a afirmat Poroşanu.

"A fost o cercetare extraordinar de dificilă până la momentul actual. Partea de intervenţie la nivelele superioare afectate de explozie s-a efectuat din nacele şi cu drone şi cu roboţi. Este singura variantă pe care, la momentul actual, o avem disponibilă. Inclusiv astăzi se vor mai desfăşura câteva activităţi de acest gen, cu o dronă mai performantă, pe care urmează să o aducem şi să o introducem în acele spaţii", a mai spus Poroşanu.

Locatarii au permis accesul doar sub supraveghere, pentru perioade scurte de timp

Directorul general ajunct al Poliţiei Capitalei, chestor de poliţie Marius Andrei, a transmis şi el că toate autoturismele găsite în parcare au fost extrase şi predate proprietarilor, în măsura în care aceste autoturisme au fost funcţionale. Acesta a precizat că s-a facilitat obţinerea autorizaţiilor necesare pentru repararea maşinilor. Societăţile de utilităţi au fost informate şi ele că pot interveni punctual, gradual, "accesul, bineînţeles, în zona afectată urmând să fie controlat".

"În acest sens, echipele tehnice pot să intervină în aşa fel încât să identifice eventuale defecţiuni cauzate de explozie şi remedierea acestora pentru punerea în funcţie acestor utilităţi. În toată această perioadă vreau să vă comunic că am avut compasiune şi am avut înţelegere pentru locatarii care au părăsit aceste imobile şi împreună cu dumnealor le-am permis accesul pentru a-şi lua bunuri de strictă necesitate, inclusiv pentru eliberarea locuinţelor de alimentele perisabile", a mai declarat el.

Amintim că 3 persoane au murit şi 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri, 17 octombrie 2025, într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul din Rahova, distrus în urma exploziei, ar urma să fie reconstruit de stat potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă. Oamenii vor reveni în locuințe, dar nu ca proprietari, ci cu chirie.