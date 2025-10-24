Bani din fondul de urgență al Primăriei Capitalei pentru expertize după explozia din Rahova

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Oct 2025   •   13:45
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în ședința de urgență de vineri de la Primăria Municipiului București a fost alocată o sumă de 1.900.000 de lei din Fondul de Urgență pentru punerea în siguranță și expertizarea imobilului afecatat de explozie din Rahova.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune că prioritară este în acest moment punerea în siguranță a blocului din Rahova, afectat de explozie.

După ședința de urgență el a vorbit despre punea în siguranță etapizată, în primul rând desfacerea etajelor superioare, urmând ca apoi să fie realizate expertize, pentru că, în momentul de față autoritățile nu au decât rapoarte.

„În momentul acesta avem doar rapoarte, pentru că nimeni nu a reușit să facă o expertiză. Prima dată îl punem în siguranță, apoi îl expertizăm, expertizăm și blocurile alăturate și știm exact care sunt riscurile pentru comunitate. În final am suplimentat din Fondul de Urgență a Primării Municipului București pentru această operație cu încă 1.900.000 de lei”, a declarat Stelian Bujduveanu.

(sursa: Mediafax)

 

