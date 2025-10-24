Bani din fondul de urgență al Primăriei Capitalei pentru expertize după explozia din Rahova

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune că prioritară este în acest moment punerea în siguranță a blocului din Rahova, afectat de explozie.

După ședința de urgență el a vorbit despre punea în siguranță etapizată, în primul rând desfacerea etajelor superioare, urmând ca apoi să fie realizate expertize, pentru că, în momentul de față autoritățile nu au decât rapoarte.

„În momentul acesta avem doar rapoarte, pentru că nimeni nu a reușit să facă o expertiză. Prima dată îl punem în siguranță, apoi îl expertizăm, expertizăm și blocurile alăturate și știm exact care sunt riscurile pentru comunitate. În final am suplimentat din Fondul de Urgență a Primării Municipului București pentru această operație cu încă 1.900.000 de lei”, a declarat Stelian Bujduveanu.

(sursa: Mediafax)