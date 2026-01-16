FACIAS a dat în judecată Ministerul Transporturilor pentru blocarea aplicării legii privind conducerea defensivă, norme care ar salva mii de vieți pe drumurile naționale

În cererea înregistrată la instanță, FACIAS a solicitat obligarea de urgență a Ministerului Transporturilor la emiterea ordinului de ministru care să stabilească normele de autorizare a școlilor de șoferi și a instructorilor auto în domeniul conducerii defensive. De asemenea, FACIAS cere reglementarea imediată a procedurii de atestare a profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor specializați pentru acest tip de formare.

Decizia de a acționa în instanță vine după ce, în urma unei plângeri prealabile transmise de FACIAS în luna decembrie 2025, Ministerul Transporturilor a recunoscut că nu și-a îndeplinit obligația legală. În răspunsul transmis, instituția a precizat că normele se află doar la „nivel de proiect” și sunt supuse unor etape procedurale interne.

Pentru a justifica această întârziere în elaborarea normelor privind conducerea defensivă, Ministerul Transporturilor invocă existența unui „mecanism administrativ complex” și neclarități legate de regimul fiscal al cursurilor de conducere defensivă. Această inacțiune a autorităților blochează dreptul tinerilor cu vârste între 18 și 26 de ani de a beneficia gratuit de cursuri pentru conducerea defensivă, așa cum prevede legea.

FACIAS consideră că, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 20/2022, la 19 ianuarie 2022, autoritățile au avut timp suficient pentru a parcurge toate etapele administrative necesare. Întârzierea adoptării normelor legislației privind conducerea defensivă este inadmisibilă, în condițiile în care cadrul legal trebuia finalizat de ani de zile.

FACIAS amintește că, în medie, conform datele existente, aproximativ trei persoane își pierd viața zilnic, iar peste 95 sunt rănite în accidente rutiere. Astfel, România se află printre cele mai periculoase state din Uniunea Europeană în ceea ce privește siguranța pe drumurile publice.