Fifor continuă atacurile la adresa ministrului Apărării: Oamenii nu sunt Rambo, sunt civili

„Exercițiile de mobilizare sunt esențiale pentru pregătirea populației. Ridicolul – nu. Dacă nu ai măcar bunul-simț să comunici pe un mare exercițiu național, atunci e normal să iasă haos. Oamenii trebuie – și vor – să știe ce s-a întâmplat și de ce. Toată lumea știe că niciun exercițiu nu e perfect – și tocmai de aceea e foarte necesar să faci exerciții de mobilizare. Dar e clar că mulți dintre cei care ar trebui să le organizeze n-au nicio legătură cu realitatea din teren, ascunși prin birouri, uitați de vreme și rupți complet de oameni. Tocmai de aceea trebuie să te asiguri că totul e pus la punct. Că există o campanie de informare, că oamenii știu la ce să se aștepte și ce urmează să facă. Că ai asigurat condiții decente. Și, mai ales, să comunici, să comunici, să comunici. Vorbim de mii de oameni luați de la locul de muncă, unii bine peste 50 de ani, ținuți ore în șir la cozi ca să li se ia măsura la haine. Serios acum – care e logica? De ce nu există ținute în depozite? Dacă începe războiul, ne apucăm de croit? Unde sunt rezervele de echipamente, de bocanci, de uniforme, de materiale de igienă?”, a postat Fifor pe Facebook.

Fostul ministru al Apărării îi reproșează lui Moșteanu „atitudinea arogantă și lipsa de comunicare”: „Oamenii aceia convocați, domnule ministru, nu sunt militari, nu sunt recruți din anii ’80. Nu sunt Rambo. Sunt civili, oameni simpli, care poate nu s-au urcat niciodată pe o bicicletă, darămite să care o armă. Nu îi poți trata cu dispreț, de sus, ca și cum ar fi niște pioni. Te duci peste om, îi livrezi un ordin și îl lași în ceață – mai ales pe fondul uriaș al dezinformărilor care bântuie spațiul public. Rezultatul? O mare bulibășeală, la care nimeni nu are o reacție oficială de zile întregi. Mi se spune că am cerut demisia lui Ionuț Moșteanu. I-am cerut doar să își ia trotineta și să plece, dacă atâta poate. Nu îi cere nimeni miracole. Dar era datoria lui să se intereseze atunci când o activitate a ministerului implică mii de civili – oameni neobișnuiți cu viața cazonă, oameni care poate se sperie”.

„Să chemi oameni ca să stea ore în șir la cozi pentru a fi măsurați, fără să le spui ce urmează, e pur și simplu bătaie de joc. Ce urmează acum? Facem uniforme pentru oameni care nu vor mai pune piciorul pe acolo niciodată? Scuza unora e că nu e MApN de vină, că e MAI. Serios? Credeți că e cineva curios cine nu și-a făcut treaba cum trebuie? Totul se descarcă pe Armată. Generic. Cu un deficit de imagine formidabil, de care cea mai respectată instituție din România, după Biserică, nu avea nevoie. Domnule ministru, ați căzut în propria capcană. Ați vrut să vadă o țară întreagă cât sunteți de grozav, dar ați lăsat lucrurile la voia întâmplării. Și vi s-a întors ca un bumerang în moalele capului. Repet și subliniez: exercițiile de mobilizare sunt esențiale – pentru a ști cum arată rezerva Armatei României, pentru a vedea cât de pregătită e logistica, pentru a reîmprospăta reflexele defensive. Dar la fel de esențial este să le faci cu cap. Cu respect, cu organizare, cu informare. Nu e suficient să te dai cu trotineta. E important să coordonezi cu atenție, să cobori din birou, să vezi ce nu a mers, să îi trimiți la plimbare pe cei care au greșit și – mai ales – să vorbești cu românii. Așa face orice țară civilizată. Cu implicare, nu cu aroganță. Cu respect, nu cu dispreț. Domnule Moșteanu, un pic de smerenie nu v-ar strica. Pentru că, în final, ați expus ministerul pe care îl conduceți și ați pus mii de români în situația de a lua în derizoriu un exercițiu care trebuia să fie cu totul altceva – o demonstrație de seriozitate, de profesionalism și de respect față de Armata României”, continuă Fifor postarea.

În perioada 12-20 octombrie, în București și în județul Ilfov are loc exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale.

Conform gandul.ro, sute de bărbați au luat cu „asalt” unitățile militare din București și Ilfov, acolo unde au fost chemați la marea mobilizare a Ministerului Apărării. Somnoroși, obosiți, sau gata „încălziți” cu licori bahice, viitorii „soldați” ai României sunt gata să ne apere în caz de război. Printre ei și nea Gică, în vârstă de 62 de ani, ieșit luni din spital. „Am proteză de șold și nu văd cu un ochi, am glaucom. Ne-a chemat Moșteanu (Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării) bolnavi”, a spus bărbatul, nervos și vizibil afectat de o stare de sănătate precară.

Cea mai bună dovadă în acest sens este mobilizarea „la arme” a lui nea Gică, în vârstă de 62 de ani, care a fost chemat la o unitate militară din Otopeni, Ilfov, asta după ce, luni, bărbatul a fost externat din spital.

„Am proteză de șold, și pensie de 3.000 de lei”, ne-a spus Gheorghe Moise. Bărbatul susținea că în ciuda stării de sănătate, de la Comisariatul Militar Ilfov i s-ar fi spus că trebuie să meargă la mobilizare.

„Un locotenent de la Comisariat mi-a zis: «Lasă, dom`le, că merge». Am două proteze de șold și sunt chior de-un ochi, am ieșit din spital luni. Ne cheamă Moșteanu bolnavi, care el nu știe să se lege la șiret. El nu a făcut o zi de armată. Nu știu cum îi dau generalii raportul”, mai spune pensionarul.

Întrebat dacă mai știe să tragă cu arma, nea Gică e sincer: „Eu știu să trag, dar nu mai văd cu ochiul drept”.

La marea mobilizare s-au prezentat și câțiva „soldați” gata încălziți, cu înviorarea deja făcută. Dar nu cu pas de defilare, ci cu…licori bahice.

Unii rezerviști au mers pe jos, cu transportul public, iar alții cu taxiurile. Sunt și mulți bărbați care au venit cu mașinile personale, fiind lăsați să parcheze direct în interiorul unității, ghidați de Poliția Militară.

„Mai știu să trag cu arma, dar armata nu se mai face acum cu târâș pe coate, ci cu drone, se apasă pe un buton, și gata”, spunea un bărbat care se plânge că a trebuit să plece de la serviciu pentru această mobilizare.

