Finanțări de 5 milioane de euro pentru prevenirea și tratarea dependenței de jocuri de noroc

Oficiul a lasnat în consultare publică proiectul și ghidul de finanțare pentru programul „Conștient și liber”, sesiunea de finanțare 2026.

Documentele stabilesc cadrul prin care vor fi acordate finanțări nerambursabile din venituri proprii, pentru susținerea proiectelor și activităților de prevenire și tratament a adicției de jocuri de noroc.

Bugetul total alocat este de 25.416.600 de lei, echivalentul a 5.000.000 euro, care provine din veniturile proprii ale ONJN.

1,2 milioane de euro vor fi alocate pentru proiecte de infrastructură privind înființarea, extinderea sau dotarea centrelor de tratament pentru dependența de jocuri de noroc, iar 3,8 milioane de euro pentru proiecte din domeniile de prevenire și educație, protecția minorilor, tratament și consiliere, cercetare, digitalizare și promovarea jocului responsabil.

„Este primul demers de acest fel din istoria ONJN, iar dacă acesta se va dovedi a fi un succes, vom organiza și sesiunea a doua, în cursul anului 2026, cu o finanțare similară. Totodată, separat, prin proceduri de achiziție publică, vom derula campanii media de conștientizare și vom operaționaliza o linie de suport de tip help-line. (...) Urmează să dezvoltăm un sistem de monitorizare a tuturor tranzacțiilor realizate de către operatorii de jocuri de noroc, care va include și automatizări în intervenția împotriva pieței negre a jocurilor de noroc; un sistem de geolocalizare a mijloacelor de joc, interconectat cu registrul public al mijloacelor de joc; un sistem de autoexcludere performant, care să înlocuiască soluția intermediară creată la preluarea mandatului; un sistem de gestiune a documentelor, astfel încât, în ONJN, să nu mai existe documente în format fizic, iar toată relaționarea operatorilor să se realizeze prin intermediul unui spațiu privat virtual, de la distanță; un portal de petiționare modern, cu chatbot integrat și website nou”, a declarat președintele ONJN, Vlad-Cristian Soare.

(sursa: Mediafax)