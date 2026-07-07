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Sfidare totală în dosarul vaccinurilor! Florin Cîțu nu recunoaște jaful de un miliard de euro: Nu văd vinovații!

de Redacția Jurnalul    |    07 Iul 2026   •   19:15
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Sfidare totală în dosarul vaccinurilor! Florin Cîțu nu recunoaște jaful de un miliard de euro: Nu văd vinovații!
Declarația-șoc cu care Cîțu aruncă în aer cel mai mare scandal de corupție din pandemie

Florin Cîțu a declarat că „nu văd de ce ar trebui să fie vinovați” în scandalul vaccinurilor. „Toată lumea alerga după aceleași materiale la nivel global, nu doar România”.

Invitat marți la emisiunea Gândul „Ai aflat!”, fostul premier liberal Florin Cîțu a fost întrebat cum anume vede scandalul vaccinurilor anti-COVID Pfizer.

„Nu văd de ce ar trebui să fie vinovați. Ar trebui să avem ca societate o analiză a modului în care a fost gestionată situația, cum a fost prinsă România în momentul respectiv, normal că nu a fost perfect” a răspuns Cîțu.

„Era greu, era complicat. Toată lumea alerga după aceleași materiale la nivel global, nu doar România”, a adăugat acesta.

Fostul premier al PNL a transmis că „România a fost prima țară în care s-a putut vaccina cu buletinul. Veneau românii de afară să se vaccineze în România”.

„Nu știu care au fost argumentele pentru care România nu a negociat. Nu știu care a fost decizia în Guvern de ce România nu a negociat”, a declarat Cîțu, privind suma pe care România trebuie să o plătească.

Întrebat dacă datele din anchetă ar trebui transparentizate, fostul premier liberal a declarat că „sunt de acord cu președintele României să fie totul făcut public. Se va face, sper, la un moment dat”.

Întrebat dacă a mai fost la DNA pe tema aceasta, Cîțu a transmis că „nu”.

Florin Cîțu a fost întrebat dacă se simte ținta cuiva.

„Domnul Voiculescu tot mă țintește de ani de zile”, a răspuns acesta.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: florin citu vaccinuri pfizer
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