Focuri de armă în Capitală pentru salvarea unui bărbat înjunghiat de fiu pe o stradă din Sectorul 2

Polițiștii Capitalei au intervenit pentru salvarea vieții unui bărbat care fusese agresat cu un cuțit de fiul său, pe o stradă din Sectorul 2.

Incidentul s-a produs în jurul orei 07.15. Oamenii au sunat la 112 și au sesizat că un bărbat prezintă o plagă înjunghiată.

Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au identificat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei. Din primele verificări, polițiștii spun că tânărul și-a agresat tatăl cu două cuțite, provocându-i leziuni la nivelul gâtului și capului.

„În momentul intervenției, polițiștii au procedat la somarea repetată a agresorului pentru a renunța la cele două obiecte tăietoare-înțepătoare pe care le avea asupra sa. Bărbatul, în vârstă de 22 de ani, manifesta un comportament agitat și necooperant, continuând să adreseze amenințări și să reprezinte un pericol pentru persoanele din jur, inclusiv pentru polițiști. În vederea neutralizării pericolului, polițiștii au utilizat inițial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu a determinat încetarea comportamentului violent. Astfel, autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de polițiști și s-a îndreptat amenințător cu obiectele tăietoare-înțepătoare către aceștia, amenințându-i cu acte de violență și a încercat să îi lovească. Având în vedere riscul ridicat și refuzul bărbatului de a se conforma dispozițiilor legale, polițiștii au făcut ulterior uz de armamentul din dotare, în condițiile prevăzute de lege, pentru a-l soma și a-l determina să înceteze acțiunile periculoase”, transmite Poliția Capitalei.

Tânărul a încercat să fugă, fiind urmărit, prins și imobilizat de polițiști.

Bărbatul rănit, tatăl agresorului, a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind transportată ulterior la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare.

Autorul a fost dus la sediul subunității de poliție, în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Capitalei, pentru stabilirea situației în care s-a produs incidentul, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.

(sursa: Mediafax)