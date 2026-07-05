x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Bani pentru comunități vulnerabile: 41 de milioane de euro ajung la primele 400 de primării

Bani pentru comunități vulnerabile: 41 de milioane de euro ajung la primele 400 de primării

de Redacția Jurnalul    |    05 Iul 2026   •   14:38
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Bani pentru comunități vulnerabile: 41 de milioane de euro ajung la primele 400 de primării
Ministerul Muncii/Peste 41 de milioane de euro distribuite primelor 400 de primării din țară

Implementarea proiectului SCI2000, considerat cea mai amplă investiție europeană în dezvoltarea serviciilor comunitare integrate din România, intră în etapa de aplicare în teren.

Primele aproximativ 400 de primării din mediul rural au primit avansuri în valoare de peste 41,2 milioane de euro pentru demararea activităților, a anunțat Ministerul Muncii.

Potrivit ministerului, transferul fondurilor marchează trecerea de la etapa de pregătire la implementarea efectivă a proiectului în comunitățile rurale. Celelalte primării înscrise în program vor primi avansurile după finalizarea și validarea documentației necesare, astfel încât toate comunitățile eligibile să beneficieze de finanțarea europeană.

Proiectul SCI2000 prevede înființarea unor echipe comunitare integrate, formate din specialiști în asistență socială, sănătate și educație. Aceste echipe vor identifica nevoile persoanelor vulnerabile și vor oferi servicii coordonate, adaptate fiecărei situații.

Pentru copii și elevi, proiectul include măsuri pentru prevenirea abandonului școlar. Beneficiarii pot primi rechizite, îmbrăcăminte, mobilier școlar și masă la școală, precum și acces mai facil la servicii educaționale, medicale și sociale. Persoanele vârstnice vor putea beneficia de îngrijire la domiciliu, monitorizarea stării de sănătate și servicii sociale adaptate.

Pentru persoanele cu dizabilități sunt prevăzute măsuri de accesibilizare a locuințelor, sprijin pentru accesarea serviciilor medicale și sociale și intervenții menite să crească gradul de autonomie. Persoanele aflate în risc de excluziune socială vor putea primi ajutor pentru obținerea actelor de identitate și pentru integrarea pe piața muncii.

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. SCI2000 este finanțat prin Fondul Social European Plus și Fondul European de Dezvoltare Regională.

La finalul implementării, serviciile comunitare integrate vor funcționa în 2.000 de comune din România și vor deservi aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile. Obiectivul proiectului este reducerea sărăciei, a abandonului școlar și a excluziunii sociale în mediul rural.

Proiectul SCI2000 se desfășoară în perioada 2025–2029 și are un buget de aproximativ 815 milioane de euro. Acesta urmărește dezvoltarea unei rețele naționale de servicii comunitare integrate în mediul rural, prin colaborarea dintre specialiști din domeniul social, educațional și medical.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: fonduri europene ministerul muncii incluziune sociala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri