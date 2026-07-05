Bani pentru comunități vulnerabile: 41 de milioane de euro ajung la primele 400 de primării

Primele aproximativ 400 de primării din mediul rural au primit avansuri în valoare de peste 41,2 milioane de euro pentru demararea activităților, a anunțat Ministerul Muncii.

Potrivit ministerului, transferul fondurilor marchează trecerea de la etapa de pregătire la implementarea efectivă a proiectului în comunitățile rurale. Celelalte primării înscrise în program vor primi avansurile după finalizarea și validarea documentației necesare, astfel încât toate comunitățile eligibile să beneficieze de finanțarea europeană.

Proiectul SCI2000 prevede înființarea unor echipe comunitare integrate, formate din specialiști în asistență socială, sănătate și educație. Aceste echipe vor identifica nevoile persoanelor vulnerabile și vor oferi servicii coordonate, adaptate fiecărei situații.

Pentru copii și elevi, proiectul include măsuri pentru prevenirea abandonului școlar. Beneficiarii pot primi rechizite, îmbrăcăminte, mobilier școlar și masă la școală, precum și acces mai facil la servicii educaționale, medicale și sociale. Persoanele vârstnice vor putea beneficia de îngrijire la domiciliu, monitorizarea stării de sănătate și servicii sociale adaptate.

Pentru persoanele cu dizabilități sunt prevăzute măsuri de accesibilizare a locuințelor, sprijin pentru accesarea serviciilor medicale și sociale și intervenții menite să crească gradul de autonomie. Persoanele aflate în risc de excluziune socială vor putea primi ajutor pentru obținerea actelor de identitate și pentru integrarea pe piața muncii.

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. SCI2000 este finanțat prin Fondul Social European Plus și Fondul European de Dezvoltare Regională.

La finalul implementării, serviciile comunitare integrate vor funcționa în 2.000 de comune din România și vor deservi aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile. Obiectivul proiectului este reducerea sărăciei, a abandonului școlar și a excluziunii sociale în mediul rural.

Proiectul SCI2000 se desfășoară în perioada 2025–2029 și are un buget de aproximativ 815 milioane de euro. Acesta urmărește dezvoltarea unei rețele naționale de servicii comunitare integrate în mediul rural, prin colaborarea dintre specialiști din domeniul social, educațional și medical.

(sursa: Mediafax)