Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie

"Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 93% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB.", menţionează ASF.



Conform sursei citate, contribuţiile încasate în luna iunie 2025 au fost în valoare de 1,93 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 431 lei.



La finalul lunii iunie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 113,34 miliarde de lei, respectiv 66,3%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 40,44 miliarde de lei (23,7%), iar pe poziţia a treia obligaţiunile corporative, cu 6,83 miliarde de lei (4% din total active).



ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.383.408 participanţi în iunie 2025.



În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.

AGERPRES