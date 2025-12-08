Ministerul Agriculturii a prelungit până la 15 decembrie termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020

'Astfel, în urma deciziei ministrului Agriculturii Florin Barbu, cererile de plată pot fi depuse până la data de 15 decembrie 2025, ceea ce permite finalizarea verificărilor și efectuarea plăților către beneficiari până la sfârșitul lunii decembrie 2025, conform regulilor de închidere a programului. Această prelungire vine în sprijinul beneficiarilor aflați în etapa finală a implementării proiectelor, asigurând cadrul legal necesar pentru depunerea tranșelor de plată', se arată într-un comunicat al instituției.



Totodată, MADR a inițiat procedurile necesare pentru tranziția în Planul Strategic PAC 2023-2027 a proiectelor PNDR care, din motive obiective, nu pot fi finalizate până la 31 decembrie 2025, dar se află într-un stadiu avansat de execuție și pot fi duse la bun sfârșit pe parcursul anului 2026.



''Tranziția va fi realizată în conformitate cu regulamentele europene aplicabile și cu bugetul aprobat, asigurând continuitatea investițiilor începute și sprijinirea beneficiarilor care au demonstrat progres substanțial. Prin această decizie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură valorificarea fondurilor europene disponibile în vederea dezvoltării durabile a agriculturii, industriei alimentare și a mediului rural', se menționează în comunicat.

