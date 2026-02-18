Fost primar de Sector: „Mesajul Ro-Alert din București, o eroare, un exces de zel”

Radu Mihaiu declară, la RFI, miercuri, despre mesajul Ro-Alert legat de Codul Roșu de ninsori din București că a fost o eroare.

„Cred că a fost o greșeală de calibrare a celor cu Ro-Alert. Acum, sigur, dacă se întâmplă ceva la modul serios, care să pună nu viețile oamenilor, să nu spun asta, dar să fie un pericol real la adresa cetățenilor, da, poate ar trebui dat acest Ro-Alert, dar faptul că ninge nu are cum să fie ceva care să pună viața în pericol sau să aducă vreun pericol serios pentru cei care dorm. A fost o eroare din partea celor de la Ro-Alert că au dat această alertă. Câteodată, cred că trebuie să reanalizeze ce se transmite pe aceste mesaje și cum se transmit. E exces de zel, aș putea spune”, spune Mihaiu.

Fostul primar al Sectorului 2 subliniază că „se plătesc bani serioși pentru deszăpezire și iată, atunci când a fost nevoie, cam pe nicăieri nu a fost făcută o deszăpezire corectă, asta deși se plătesc taxe de așteptare foarte mari, în așa fel încât operatorii să fie gata să deszăpezească atunci când e nevoie. Iată că e nevoie și taxele astea de așteptare sunt prea mari”.

În opinia sa, „e clar că trebuie să refacem felul în care vedem deszăpezirea, e clar că trebuie prioritizate mijloacele de transport în comun. Pe de altă parte, este foarte clar că oamenii se pot descurca relativ OK și circulând ceva mai puțin cu mașina personală”.

Mesajul Ro-Alert a fost emis în jurul orei 4 dimineața.

(sursa: Mediafax)