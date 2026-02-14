O fostă judecătoare a dat în judecată Universitatea București pentru a obține informații despre Nicușor Dan

Lăcrămioara Axinte, aflată acum la pensie, a depus, în această săptămână, la Tribunalul Botoşani, instanţă la care a activat, o solicitare de comunicare de informaţii de interes public în baza Legii 544/2001.



Acţiunea în instanţă a fost declanşată după ce fostul judecător a fost nemulţumit de răspunsul primit pe cale administrativă din partea Universităţii Bucureşti.



Axinte vrea să ştie dacă Nicuşor Dan a fost înmatriculat ca student la Facultatea de matematică între anii 1989-1992 şi dacă acesta şi-a finalizat studiile la Universitatea Bucureşti. Ea solicită, prin intermediul instanţei, ca universitatea să îi pună la dispoziţie atât copie după foaia matricolă a preşedintelui, cât şi după diploma de licenţă.



"Noi toţi avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României. Există nişte neconcordanţe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de matematică a Universităţii Bucureşti. Neconcordanţa este între această afirmaţie personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanţele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaţilor. O să vedeţi că sunt nişte studii care se suprapun. În acelaşi interval de timp a fost şi student la Ecole Normale Superieur, a fost şi masterand şi a fost şi doctorand. Apoi am văzut şi modalitatea în care a fost obţinut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franţa cu o diplomă de licenţă din România", a declarat, pentru AGERPRES, Lăcrămioara Axinte.



Fosta judecătoare a fost propusă de Alianţa pentru Unirea Românilor pentru un post de judecător la Curtea Constituţională a României, scrie AGERPRES