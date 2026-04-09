Ultimul drum al lui „Il Luce”: Cine se ocupă de funeraliile cu onoruri militare ale legendei

Funeraliile lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc și unul dintre tehnicienii cu cea mai lungă și diversă carieră din Europa, care s-a stins din viață marți seara, sunt pe ultima sută de metri, în timp ce pe Arena Națională înalții oficiali ai statului, colegi, foști colaboratori de la cluburile din afara României și familie aduc, joi, un ultim omagiu.

Cu titluri câștigate în mai multe campionate și trofee europene în palmares, Lucescu a avut o influență majoră asupra dezvoltării fotbalului românesc și din Europa de Est, Mircea Lucescu a murit, potrivit oficialilor Spitalului Universitar de Urgență București, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.

La Arena Națională, sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului a fost depus încă de miercuri, iar aici a venit joi și premierul Ilie Bolojan. Autoritățile au decis că noul stadion al echipei Dinamo se va numi Mircea Lucescu.

„Vorbim despre o personalitate care a inspirat generații”

Înmormântarea lui Mircea Lucescu este organizată de Vlad Andrei Cristea, președintele Asociației Serviciilor Funerare (ASF), prin firma sa membră a asociației, Beligi SRL din București.

„Pentru noi este o onoare. Vorbim despre o personalitate care a inspirat generații”, a declarat Vlad Andrei Cristea pentru Mediafax.

Grupul de operatori reuniți sub egida Asociației Serviciilor Funerare (ASF) este cel care s-a ocupat de înmormântarea cu onoruri militare a fostului președinte al României, Ion Iliescu, din 5 august 2025, după ce își oferise Guvernului serviciile cu câteva luni înainte.

Tot Vlad Andrei Cristea este cel care anunța, într-o declarație pentru Mediafax, că Asociația Serviciilor Funerare din România asigură sprijin umanitar gratuit pentru înmormântarea victimelor catastrofei produse pe 17 octombrie anul trecut pe Calea Rahovei din București.

Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri Cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10 și va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.

(sursa: Mediafax)