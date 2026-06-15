Bolojan cere retragerea mandatului, Veștea refuză: „Voi merge mai departe”

La finalul ședinței Biroului Politic Național, Ilie Bolojan a declarat că desemnarea lui Adrian Veștea s-a făcut fără consultarea partidului și contrar principiilor democrației parlamentare.

„PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere cum s-a făcut desemnarea, prin încălcarea spiritului democrației parlamentare”, a afirmat liderul liberal.

Bolojan a precizat că Adrian Veștea a primit termen până marți dimineață pentru a-și depune mandatul de premier desemnat. Decizia conducerii liberale de a nu susține un eventual Guvern Veștea a fost adoptată în cadrul Biroului Politic Național cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri.

Adrian Veștea: „Nu îmi depun mandatul”

La scurt timp după ședință, Adrian Veștea a transmis un mesaj ferm, anunțând că nu va renunța la mandatul primit și că intenționează să continue demersurile pentru formarea unui guvern.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional”, a declarat Veștea.

Acesta a respins acuzațiile potrivit cărora desemnarea sa ar reprezenta un atac la adresa partidului și a insistat că nu urmărește o confruntare internă.

„Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan. Nu pot fi de acord cu prezentarea acestei desemnări drept un act ostil sau o încercare de rupere a partidului”, a spus Veștea.

Premierul desemnat a subliniat că nu va transforma disputa într-un conflict personal și că este dispus să demonstreze că formula guvernamentală pe care o propune poate oferi soluții pentru actualele provocări ale țării.

„Nu voi transforma diferențele de opinie într-un conflict personal și nu voi răspunde atacurilor prin alte atacuri. Dar voi apăra cu fermitate buna mea credință, munca depusă și dreptul de a demonstra că această formulă poate oferi României soluțiile de care are nevoie”, a mai transmis el.

PNL, în fața unei confruntări fără precedent

Conflictul dintre Ilie Bolojan și Adrian Veștea deschide una dintre cele mai tensionate perioade din interiorul PNL din ultimii ani. În timp ce conducerea partidului respinge categoric ideea unui Guvern Veștea, premierul desemnat refuză să facă un pas înapoi și își menține intenția de a forma o majoritate parlamentară.

Rămâne de văzut dacă Adrian Veștea va reuși să obțină sprijinul necesar pentru învestirea Cabinetului sau dacă presiunea politică exercitată de propria formațiune îl va determina să renunțe la mandat.