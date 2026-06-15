Sebastian Burduja anunță că PNL București va vota pentru susținerea lui Ilie Bolojan

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a anunţat luni că va vota, în şedinţa Biroului Politic Naţional, pentru susţinerea actualului lider al partidului, Ilie Bolojan.



"Ca preşedinte al PNL Bucureşti, dar mai ales ca cetăţean care crede în democraţie, voi vota astăzi în Biroul Politic Naţional al PNL pentru susţinerea lui Ilie Bolojan. Nu pentru că îl cunosc de 15 ani, nu pentru că am intrat în PNL datorită lui în 2019, nu pentru că îi sunt consilier onorific. Ci pentru că ţin la câteva principii simple şi de bun simţ: 1 - Singurul îndreptăţit să propună un premier liberal este Partidul Naţional Liberal. Altfel, ne putem trezi mâine că ni se impun din afară miniştri, parlamentari şi primari. Asta nu e democraţie. 2 - Trebuie să ne ţinem de cuvânt dacă vrem să recuperăm încrederea românilor. Oamenii s-au săturat de suceli politice. 3 - E timpul unui moment zero în PNL: asumarea direcţiei liberal-conservatoare, prin noi înşine, şi separarea apelor. 4 - România are nevoie de Guvern, dar nu în orice condiţii. 5 - Poporul este suveran. Dacă 'crizatorii' care au dărâmat Guvernul nu sunt în stare să formeze o alternativă, soluţia sunt anticipatele. Am încredere în români şi în dreapta lor judecată. Politica înseamnă să facem compromisuri, nu să ne compromitem", a scris Burduja, pe pagina sa de Facebook.



Luni după-amiaza, Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte în şedinţă, după ce, cu o zi în urmă, preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat candidat la funcţia de prim-ministru pe prim-vicepreşedintele partidului Adrian Veştea. AGERPRES

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