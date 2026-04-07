Un cunoscut lider politic a murit într-un accident cumplit pe autostrada A1, în Timiș, după ce a fost lovit de un TIR din Bulgaria. Soția sa a scăpat în ultima clipă

Tragedie pe autostrada A1, în județul Timiș: consilierul Gabriel Bolovan, ucis de un TIR în fața soției

Sfârșit tragic pentru Gabriel Bolovan, om de afaceri și consilier local, care și-a pierdut viața într-un accident devastator produs pe autostrada A1, în zona localității Giarmata, județul Timiș.

Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a fost lovit în plin de un TIR înmatriculat în Bulgaria, chiar sub privirile soției sale. Impactul a fost fatal pentru acesta.

Momentul fatal: fără vestă reflectorizantă, pe banda de mers

Potrivit informațiilor, Gabriel Bolovan oprise autoturismul pe banda întâi și coborâse împreună cu soția sa. Cei doi nu purtau veste reflectorizante, iar pericolul a devenit iminent.

În doar câteva clipe, un autocamion i-a surprins pe carosabil. Bărbatul a fost lovit violent, în timp ce soția sa a reușit să se salveze în ultima secundă.

Momentul tragediei a fost surprins de camera de bord a unui șofer. Imaginile arată cum autoturismul era oprit pe banda întâi, iar victima și soția sa se aflau în afara mașinii.

TIR-ul nu a mai putut evita impactul și i-a lovit în plin.

Lovitura a fost devastatoare, iar bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața. Surse din anchetă descriu scena drept una extrem de violentă.

Soția, grav rănită: transportată cu elicopterul

În accident a fost rănită grav și soția victimei, o femeie în vârstă de 50 de ani.

Aceasta a primit îngrijiri la fața locului, însă medicii au decis transportul de urgență cu elicopterul SMURD la spital, din cauza leziunilor severe.

Autoturismul implicat în accident a fost practic rupt în urma impactului. Intervenția echipajelor de descarcerare a fost una dificilă, din cauza violenței coliziunii.

La fața locului au intervenit pompieri, echipaje SMURD și polițiști.

Dosar penal și trafic blocat ore întregi

Traficul pe autostrada A1, pe sensul Timișoara – Arad, a fost complet blocat, fiind deviat pe rute alternative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Ce spun polițiștii despre accident

„La data de 06 aprilie 2026, în jurul orei 18:25, pe autostrada A1 Deva–Nădlac, a avut loc un accident pe sensul de mers dinspre localitatea Giarmata înspre municipiul Arad, între un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani și un autocamion condus de un bărbat de 36 de ani. În urma impactului, o persoană a decedat, respectiv bărbatul de 56 de ani, iar o femeie de 50 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.”

Comunitatea, în stare de șoc după veste

Moartea lui Gabriel Bolovan a provocat un val de emoție în comunitatea locală, unde acesta era cunoscut ca un om discret și respectat.

„Uneori, Dumnezeu îi alege prea devreme pe cei mai buni dintre noi…A fost un om rar, așa cum întâlnești tot mai puțin: modest, discret, cu un caracter curat și un bun-simț care se simțea fără să fie rostit. Am avut privilegiul să colaborăm și voi păstra mereu în suflet amintirea unui om blând, politicos, care nu a căutat niciodată să iasă în față, dar care se făcea remarcat prin felul său de a fi: liniștit, respectuos, profund uman. Și-a îndeplinit rolul de consilier local cu demnitate și responsabilitate, dar dincolo de orice funcție, a rămas un om cu adevărat frumos. Plecarea lui lasă un gol greu de descris…Drum lin, în Lumină, prieten drag. Dumnezeu să te odihnească în pace. Bolovan Grigoraș-Gabriel 02.04.1970 – 06.04.2026.”