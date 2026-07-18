Adio verighetă, bun venit libertate: Ce simbolizează noul trend al inelelor de divorț

Inelul de logodnă are un nou rival: inelul de divorț. Ceea ce părea de neconceput acum câțiva ani a devenit o tendință la nivel global, promovată de bijutieri și influenceri.

Tendința nu celebrează despărțirea în sine, ci funcționează ca un rit de trecere, scrie Il Fatto Quotidiano.

Multe femei poartă noua bijuterie pe degetul mijlociu, ca declarație clară de independență.

Deb Marino, bloggeriță de 34 de ani din Florida, a explicat alegerea ei de a purta inelul pe acest deget. Pentru ea, a păstra inelul închis într-un sertar ar fi însemnat o risipă, din moment ce diamantele rămân valoroase. Marino a cheltuit 3.000 de dolari pentru a reface bijuteria. A păstrat diamantul original și a adăugat un safir, în cinstea fiicei sale.

De ce are sens din punct de vedere financiar

Refacerea unui inel poate părea o cheltuială mare, mai ales în timpul unui divorț. Valoarea de revânzare a unui inel de logodnă ajunge, de obicei, la doar 30% din prețul inițial. De aceea, transformarea bijuteriei într-o piesă nouă este adesea o investiție mai bună decât vânzarea ei la preț redus.

Kate Daly, cofondatoare a unei companii britanice de mediere, a vorbit pentru BBC despre semnificația inelului de divorț. Potrivit acesteia, cumpărarea sau redesenarea unei bijuterii arată că o femeie își poate lua propriile decizii financiare.

Daly a subliniat: „Este prima decizie importantă privind cheltuielile luată de una singură". Ea a explicat că gestul poate părea banal, dar reprezintă adesea cea mai importantă alegere financiară independentă de mulți ani.

Povești diferite, aceeași declarație de independență

Ceri Evans, o femeie galeză de 58 de ani, a ales o bijuterie complet nouă, în stil Art Déco, cu trei diamante mari. A cumpărat-o anul trecut, după separarea de soț, plătind integral din propriile economii.

Alex Proie, din Pennsylvania, și-a topit vechiul inel pentru a crea o bijuterie nouă, cu șapte diamante ovale dispuse în formă de val. Ea a povestit că fostul soț a fost o parte importantă din anii ei de formare. După separare, Proie s-a întors la muncă în vânzări, pentru a-și stabiliza veniturile.

Ce fac alte femei cu vechile verighete

Pe platforma Reddit, femeile discută frecvent despre soarta vechilor verighete. Unele aleg să le poarte în continuare, pentru a descuraja avansurile nedorite.

Altele le ascund în sertar sau chiar renunță la ele definitiv. Mulți utilizatori preferă să folosească banii obținuți din vânzarea inelului pentru experiențe noi: călătorii, tatuaje sau renovarea locuinței.

(sursa: Mediafax)