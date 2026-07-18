Ai ratat plantarea de primăvară? 6 legume cresc repede și pot fi plantate în luna iulie

Specialiștii recomandă verificarea informațiilor de pe plicurile de semințe, în special a numărului de zile până la maturitate, pentru a alege plante potrivite pentru semănatul de vară.

Fasolea, una dintre cele mai bune alegeri

Atât fasolea verde, cât și fasolea de tufă pot fi plantate în mijlocul verii pentru o recoltă la sfârșitul sezonului cald sau începutul toamnei.

Plantele au nevoie de un loc însorit, cu sol bogat și bine drenat. În perioada de creștere, pământul trebuie menținut constant umed, iar soiurile cățărătoare trebuie susținute cu araci sau spalieri.

Păstăile pot fi recoltate când sunt fragede și plate pentru consum ca fasole verde, lăsate să se dezvolte pentru boabe proaspete sau uscate pentru a fi păstrate peste iarnă.

Ridichile, recoltate într-o lună

Ridichile sunt printre cele mai rapide culturi de vară și reprezintă o alegere potrivită pentru grădinarii care vor rezultate într-un timp scurt.

Acestea au nevoie de șase până la opt ore de lumină pe zi și de un sol fertil, bine drenat. Multe soiuri ajung la maturitate în aproximativ 30 de zile de la semănat.

Pentru o recoltă prelungită, semințele pot fi plantate succesiv, la intervale de aproximativ două săptămâni, până în luna septembrie.

Varza kale, recolta de toamnă

Varza kale și alte plante din familia cruciferelor pot fi semănate la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august pentru o recoltă bogată în sezonul rece.

Plantele preferă solurile fertile și bine drenate și pot fi cultivate atât în grădină, cât și în ghivece. Deși ajung la maturitate în aproximativ trei luni, frunzele tinere pot fi recoltate mai devreme, după doar câteva săptămâni, pentru salate sau preparate gătite.

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Morcovii pot fi plantați în iulie

Morcovii au nevoie de mai mult timp pentru maturizare, însă luna iulie este încă o perioadă potrivită pentru semănat.

Semințele trebuie plantate direct în sol afânat sau în recipiente suficient de adânci, într-un loc cu mult soare. Udarea regulată este importantă pentru a preveni crăparea rădăcinilor.

În funcție de soi, morcovii pot fi gata de recoltare după aproximativ 50 până la 75 de zile. O recoltare după primele temperaturi scăzute poate contribui la obținerea unui gust mai dulce.

Sfecla roșie rezistă temperaturilor ridicate

Sfecla roșie este o altă cultură potrivită pentru semănatul în iulie. Semințele pot germina chiar și la temperaturi ridicate, iar planta tolerează bine și primele perioade de frig.

Pentru o dezvoltare bună, sfecla are nevoie de sol umed, bine drenat și de cel puțin câteva ore de lumină directă pe zi.

Cei care nu apreciază gustul specific al sfeclei roșii pot opta pentru soiuri aurii sau Chioggia, cunoscute pentru aroma mai delicată.

Culturile de acoperire, soluția pentru un sol mai sănătos

Pe lângă legumele destinate consumului, luna iulie poate fi un moment potrivit pentru plantarea culturilor de acoperire, cunoscute și sub denumirea de îngrășământ verde.

Aceste plante nu sunt cultivate pentru recoltă, ci pentru îmbunătățirea calității solului. Ele ajută la menținerea nutrienților, reduc dezvoltarea buruienilor și susțin fertilitatea terenului pentru sezonul următor.

Printre variantele potrivite pentru plantarea de vară se numără secara de iarnă, grâul de iarnă, raigrasul anual și ovăzul, potrivit thespruce.com.

Cu o planificare atentă, grădina poate rămâne productivă și după mijlocul verii, oferind legume proaspete până la finalul sezonului.