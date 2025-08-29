Sute de bucureșteni au rămas fără gaze din cauza unei avarii

Distrigaz Sud Rețele a transmis un comunicat de presă în care precizează împrejurările în care s-a produs avaria.

„O companie terță, ce executa lucrări de reabilitare bloc pe strada Petrașcu Gheorghe, din sectorul 3 al municipiului București, a produs o avarie asupra unei conducte aferente rețelei de distribuție a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 29 august 2025, începând cu ora 10:00”.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectați 325 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Baba Novac, Câmpia Libertății, Gruiul Argeșului, Păpădiei, Petrașcu Gheorghe, Soldat Popa Florea, Rașcoviță, Roșianu și Țărăncuței, din sectorul 3 al municipiului București.

Echipele Distrigaz Sud Rețele sunt la fața locului pentru a asigura remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face în cursul zilei de astăzi, 29 august 2025, până în ora 15:00.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

