Bujduveanu, replică pentru Ghinea: Nu comentez declarațiile celor care n-au fost implicați

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus miercuri că nu comentează declarațiile celor care nu sunt implicați, întrebat despre acuzațiile aduse de Cristian Ghinea, cu privire la Codul roșu.

„În primul rând nu comentez declarațiile celor care nu au fost implicați în asemenea activități masive (...). Noi puteam fi ca Slobozia. Echipele de la Apa Nova, de la Poliție, de la ISU au stat peste noapte și au muncit ca străzile muncipiului București să fie curate și este pentru prima dată când avem o prevenție serioasă și cred că este și un exercițiu foarte bun, cred că ne vom mai aștepta evenimente meteo considerabile. Raportat la ce spun unii și ce spun alții, că grija unui primar și grija noastră și a mea trebuie să fie ca niciun bucureștean, niciun om să nu pățească ceva în asemenea evenimente”, a spus Bujduveanu la Digi24.

El susține că nu este nevoie de o tragedie ca mai apoi să se alarmeze tot statul.

Primarul spune că, dacă s-ar fi ajuns la 150 litri pe metru pătrat, ar fi fost paralizat tot Bucureștiul, inclusiv administrația și firmele

„E mai bine să gândești și să acționezi înainte, decât să reacționezi după și, doamne Fereste, dacă ar fi fost vreo tragedie, să fi văzut pe domnii care astăzi reclamă că uite că ne-am speriat sau că am reacționat, cum ar fi reacționat după? Ce ar fi spus? Primăria nu și-a făcut treaba”, a mai spus Bujduveanu.

„Dacă sunt oameni care se pretind a fi politicieni și pe seama unei tragedii vor să, sau pe seama unui potențial risc vor să crească în sondaje sau să facă anumite evenimente, eu îi invit să se apuce de treabă în administrație, nu să stea pe bară și să vedem dacă au ceea ce le trebuie ca să gestioneze asemenea situații de criză”, a adăugat primarul.

Senatorul USR Cristian Ghinea ironizează modul în care autoritățile au gestionat avertizarea meteo din Capitală, acuzând o „operațiune mediatică orchestrată de statul profund” pentru promovarea unui candidat susținut de PSD și PNL.

Senatorul Cristian Ghinea (USR) a lansat miercuri un atac ironic la adresa autorităților și a coaliției PSD–PNL, pe fondul avertizărilor meteo de cod roșu care au vizat Bucureștiul, susținând că întreaga mobilizare ar fi avut scop politic.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Ghinea a scris că „adevăratele aplicații meteo” arătau de zile bune că furtuna se va domoli, însă „statul profund” ar fi declanșat o „operațiune de imagine” pentru un candidat susținut de USL la Primăria Capitalei.

„Adevărul e că aplicațiile meteo serioase ziceau de alaltăieri că se potolește furtuna. Dar statul profund pornise operațiunea de . Și i-au presat pe toți din stat pe decizie, cu sloganul: <îți asumi tu dacă totuși e rău?>”, a scris Ghinea.

Fostul ministru a ironizat prezența „băiatului cu freză fixă” — aluzie la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu— la toate televiziunile în timpul avertizării meteo: „Așa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD și aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut”.

