Eclipsa istorică de Soare din 12 august 2026: În ce orașe din România se va vedea fenomenul

Milioane de oameni sunt așteptați să călătorească special pentru a o vedea - iar românii vor avea și ei parte de un spectacol, deși unul mult mai discret decât cel din vestul continentului.

Ce este o eclipsă totală de Soare

Fenomenul se produce atunci când Luna trece exact între Pământ și Soare, acoperind complet discul solar pentru observatorii aflați într-o bandă îngustă de pe suprafața planetei, numită „traseul totalității". În afara acestei benzi, oamenii pot vedea doar o eclipsă parțială - Luna acoperă doar o porțiune din Soare, fără ca cerul să se întunece complet.



Unde va fi totală eclipsa

Potrivit NASA, umbra Lunii va porni dintr-o regiune izolată din nordul Siberiei, aproape de Polul Nord, va traversa apoi Oceanul Arctic și Atlanticul de Nord, urmând să treacă prin Groenlanda, Islanda, nordul Rusiei, iar apoi peste nordul Spaniei și o mică zonă din Portugalia. Ultima dată când o eclipsă totală de Soare a fost vizibilă în Europa a fost pe 11 august 1999 - aproape trei decenii în urmă.

Milioane de turiști și pasionați de astronomie sunt așteptați în Islanda și în nordul Spaniei, singurele zone din Europa aflate direct pe traseul totalității. Marile orașe europene aflate în afara acestei benzi - Madrid, Barcelona, Paris, Londra sau Lisabona - vor vedea doar o eclipsă parțială, unele cu un grad de acoperire semnificativ al discului solar.

Cum se va vedea din România

România nu se află pe traseul eclipsei totale, dar fenomenul va putea fi observat parțial, pentru scurt timp, din anumite zone ale țării, chiar înaintea apusului. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu" din București, eclipsa va fi vizibilă doar din partea de vest a țării, unde Luna va acoperi cel mult aproximativ 33% din discul solar.

La nivel național, intervalul posibil de vizibilitate e estimat între orele 20:18 și 20:52, ora României, însă durata exactă și gradul de acoperire vor varia considerabil în funcție de localitate - în unele zone, fenomenul va putea fi observat doar câteva minute, chiar înainte ca Soarele să apună.

Cele mai bune orașe din România pentru a urmări fenomenul

Cei care își doresc să urmărească eclipsa vor avea cele mai mari șanse în apropierea graniței de vest. Orașe precum Arad, Timișoara, Oradea, Satu Mare, Carei sau Salonta se numără printre localitățile unde fenomenul va putea fi observat cel mai bine - în apropierea Oradei, de exemplu, Luna va acoperi peste 20% din discul solar. Fazele parțiale vor rămâne, per total, vizibile în special din vestul și nord-vestul țării.

Vestea proastă pentru București și litoral

Pentru locuitorii Capitalei, vestea nu e deloc bună: București nu se află în zona de vizibilitate a fenomenului, astfel că eclipsa nu va putea fi observată de acolo. Situația e similară în sud-estul țării, inclusiv pe litoral, unde fenomenul nu va fi vizibil deloc - o consecință directă a momentului apropiat de apus în care se va produce eclipsa, combinat cu poziția geografică a acestor regiuni față de traseul umbrei lunare.

Reguli de siguranță pentru observarea eclipsei

Indiferent de gradul de acoperire, astronomii avertizează ferm: Soarele nu trebuie privit niciodată direct, nici măcar atunci când e eclipsat parțial. Observarea fenomenului fără protecție adecvată poate provoca leziuni grave și permanente ale retinei, uneori ireversibile. Pentru urmărirea în siguranță a eclipsei sunt necesari ochelari speciali, certificați pentru observarea Soarelui (nu ochelari de soare obișnuiți, indiferent cât de întunecați), sau metode indirecte de proiecție a imaginii solare, recomandate de observatoarele astronomice.

Pentru pasionații de astronomie din România, evenimentul rămâne, chiar și în variantă parțială și la limita apusului, o ocazie rară de a urmări unul dintre cele mai spectaculoase fenomene cerești ale anului - mai ales că următoarea eclipsă totală vizibilă din apropierea Europei nu va mai avea loc curând.