„Nimic nu mă stresează la muncă". Colegul tău calm nu are un job mai ușor, are 7 reguli

Nu e vorba de noroc sau de un job perfect - psihologii spun că diferența stă în câteva obiceiuri concrete, pe care oricine le poate învăța.

Ce spune știința despre burnout

Înainte de a trece la reguli, merită clarificat ce anume încearcă acești oameni să evite. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, burnout-ul e definit ca un sindrom rezultat din stresul cronic la locul de muncă, gestionat necorespunzător - caracterizat prin epuizare emoțională, distanțare psihologică sau negativism față de job și un sentiment redus de eficiență profesională. Christina Maslach, psiholog la Universitatea Berkeley și autoarea cadrului teoretic de referință pentru burnout, a identificat aceste trei dimensiuni încă din anii '80, iar ele rămân, și azi, definiția standard folosită de cercetători.

Un model influent în psihologia muncii, Modelul Cerințe-Resurse ale Postului (Bakker & Demerouti), explică mecanismul: burnout-ul apare atunci când cerințele jobului (volum de muncă, presiune, conflicte) depășesc constant resursele disponibile ale unei persoane (control, sprijin, recunoaștere, timp de recuperare). Practic, oamenii „imuni" la stres nu au neapărat mai puține cerințe - au, în schimb, mai multe resurse activate în mod conștient. Iată, concret, care sunt regulile pe care le urmează.

1. Nu tratează fiecare problemă ca pe o urgență

Unii oameni reacționează la fiecare e-mail neașteptat sau solicitare de ultim moment ca și cum întreaga zi ar fi fost distrusă. O mică schimbare de program poate părea brusc un dezastru, mai ales când persoana jonglează deja cu mai multe responsabilități.

Oamenii calmi fac, de regulă, o pauză înainte să reacționeze. Își oferă un moment ca să înțeleagă ce se întâmplă, de fapt, în loc să reacționeze imediat la stresul situației. Nu orice incomoditate merită același nivel de urgență - iar atunci când reacționezi cu panică la fiecare problemă, irosești energie îngrijorându-te, în loc s-o folosești pentru a rezolva efectiv problema.

2. Știu exact când se termină ziua de muncă

Oamenii relaxați în afara jobului au o graniță mentală clară între muncă și restul vieții lor. Această graniță poate arăta diferit de la o persoană la alta, dar scopul rămâne același: munca are un început și un sfârșit, iar timpul personal chiar rămâne personal.

Își permit să „iasă" mental din job, chiar dacă tehnic mai există lucruri la care s-ar putea gândi. Desigur, unele joburi cer atenție ocazională și în afara programului, dar ori de câte ori e posibil, acești oameni își creează un punct clar de oprire. Cercetările despre „telepresiune" - impulsul de a răspunde imediat la mesajele de muncă, chiar și digital, în afara programului - arată că acest obicei erodează bunăstarea psihologică și estompează granițele dintre muncă și viața personală, contribuind direct la epuizare.

3. Nu încearcă să facă pe toată lumea fericită

A încerca să mulțumești pe toată lumea la job e epuizant - și, mai mult, un standard imposibil de atins, pentru că oameni diferiți vor, adesea, lucruri complet diferite de la tine, în același timp.

Oamenii rareori stresați acceptă că nu toată lumea va fi mulțumită de fiecare decizie pe care o iau. Rămân respectuoși și profesioniști, dar nu urmăresc constant aprobarea celorlalți. Pot asculta o critică fără să presupună imediat că au eșuat și pot fi în dezacord cu cineva fără să simtă că au creat un conflict personal.

4. Își mențin listele de sarcini realiste

Unii oameni își fac liste uriașe în fiecare dimineață și se simt înfrânți când nu reușesc să termine totul. Până la prânz, sunt deja stresați de tot ce n-au apucat să facă.

Oamenii calmi abordează diferit responsabilitățile - recunosc că timpul și energia lor sunt limitate și își planifică activitatea în consecință, în loc să presupună că vor avea capacitate nelimitată în fiecare zi. Această mentalitate previne senzația constantă de „rămas în urmă", chiar și atunci când mai e mult de făcut. Există o liniște reală în a ști că te-ai ocupat de ce chiar avea nevoie de atenția ta, în loc să te măsori constant cu o listă nerealistă.

5. Nu duc dramele de la job acasă

Fiecare loc de muncă are un anumit nivel de „dramă" internă. Aceste situații pot afecta, cu siguranță, atmosfera de la birou, dar nu trebuie neapărat să te urmărească și acasă. Oamenii relativ lipsiți de stres refuză, pur și simplu, ca ceea ce se întâmplă la job să le fure liniștea odată ce ziua s-a încheiat.

Clienții sau colegii enervanți sunt inevitabili - dar timpul petrecut îngrijorându-te din cauza lor e neproductiv. Cercetările despre echilibrul muncă-viață personală confirmă că angajații epuizați emoțional tind să fie mai tensionați, anxioși și iritați și acasă, retrăgându-se din relațiile de familie și având mai puțini prieteni - motiv suplimentar pentru care a păstra această graniță contează cu adevărat.

6. Cer ajutor înainte să fie copleșiți

Unii oameni așteaptă până ajung la epuizare completă înainte să recunoască faptul că au nevoie de ajutor. Până atunci, chiar și o problemă mică poate părea imposibilă, pentru că au dus-o singuri prea mult timp. Oamenii care își mențin stresul la niveluri gestionabile înțeleg că munca în echipă e esențială pentru succesul lor.

Unii se tem că recunoașterea nevoii de ajutor îi va face să pară nepregătiți, dar tăcerea poate crea, de fapt, probleme și mai mari mai târziu. A recunoaște o problemă din timp e, de regulă, mult mai simplu decât a o repara după ce stresul a preluat deja controlul. Potrivit Asociației Americane de Psihologie (APA), stabilirea unor limite clare - inclusiv permisiunea de a te deconecta cu adevărat de la muncă pentru perioade rezonabile de timp - rămâne una dintre cele mai eficiente strategii individuale împotriva epuizării.

7. Își amintesc că jobul e doar o parte din identitatea lor

Oamenii care nu lasă stresul de la muncă să-i afecteze nu sunt definiți de joburile lor. Jobul poate fi important, dar nu e singurul lucru care le dă sens vieții.

A avea la ce să te aștepți în afara muncii poate face o zi stresantă să pară mult mai puțin copleșitoare. Viețile lor conțin alte surse de sens, ceea ce face ca eșecurile de la job să pară mai puțin apăsătoare.

Oamenii care par cel mai puțin stresați de job nu au neapărat norocul de a avea joburi perfecte. Diferența e că au învățat să nu-și investească energia emoțională în fiecare problemă în parte. Au înțeles că a-ți face treaba bine nu presupune sacrificarea sănătății mentale - iar cercetarea psihologică actuală, de la Maslach la modelele moderne de burnout, confirmă exact acest lucru: nu volumul de muncă, în sine, provoacă epuizarea, ci dezechilibrul constant dintre cerințe și resursele pe care o persoană le are la dispoziție pentru a le face față.