Sicriul cu rămășițele domnitorului Grigore Alexandru Ghyka - depus, duminică, la Cotroceni

Potrivit șefului statului, parcursul istoric al țării noastre a fost definit de intervențiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea și modernizarea unor instituții, iar o astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei în perioadele 1849 - 1853 și 1854 - 1856.



'Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale', a amintit președintele.



Prin repatrierea rămășițelor pământești ale Domnitorului Ghyka, a afirmat Nicușor Dan, statul român face un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice. România își reunește astfel simbolic istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care a trăit și a acționat pentru modernizarea societății în numele libertății, al dreptății și al demnității naționale, a evidențiat el.



Șeful statului va susține o alocuțiune în cadrul ceremonialului de la Cotroceni.



Accesul publicului în Complexul 'Palat Cotroceni' va fi permis în intervalul 10:00 - 20:00, în baza documentului de identitate.



Pentru acordarea accesului în incinta complexului, publicul se va supune unui control de securitate individual și al bagajelor, la solicitarea personalului de securitate.



Traseul de vizitare va fi următorul: intrare la Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului, nr. 1-3) și ieșire pe la poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu.



Nu este permis accesul cu flori sau lumânări în interiorul clădirii Palatului Cotroceni. Florile sau lumânările nu se pot depune personal la catafalc. Acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni.



Persoanele prezente la Palatul Cotroceni pentru a-și aduce omagiul la catafalc sunt rugate să respecte următoarele reguli:



* să respecte măsurile de ordine interioară și să coopereze cu personalul specializat al Serviciului de Protecție și Pază pe timpul verificărilor de securitate care se vor efectua în curtea și în interiorul Palatului Cotroceni;



* să respecte orarul activităților și traseul de deplasare stabilit de organizatori, precum și indicațiile personalului specializat al Administrației Prezidențiale și al SPP;



* să nu aducă obiecte personale (volume, scrisori, ilustrate, documente sau fotografii).



La sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va avea loc vineri seara, la ora 21:00, un evenimentul prilejuit de repatrierea rămășițelor pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka. Ceremonia se va desfășura cu onoruri militare. Vor participa descendenți ai domnitorului, alături de comanda Jandarmeriei Române.

AGERPRES