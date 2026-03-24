Veste proastă pentru toți șoferii! Ședința pentru carburanți, anulată!

Ședința extraordinară de Guvern anunțată pentru astăzi, ora 17.00, se va amâna pentru o dată care va fi anunțată ulterior.

Potrivit Executivului, CES a amânat avizarea.

Guvernul urma să adopte marți ordonanța care prevede declararea situației de criză pe piața carburanților și să ia mai multe măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.

Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei urma să fie adoptată în ședința de marți a Guvernului.

„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize”, a anunțat luni Guvernul într-un comunicat de presă.

Ședința extraordinară a Executivului era programată marți de la ora 17.00.

Ce prevede proiectul

Potrivit proiectului de ordonanță publicat luni seara de Ministerul Energiei, pe durata situației de criză, pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere se instituie măsuri de protecție care se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de normativ se propune:

-declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;

-exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se poate realizează doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort;

-se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a preveni creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse.

-se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;

-se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

(sursa: Mediafax)