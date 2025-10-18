Corpul de Control al Prim Ministrului a finalizat verificările la Salin Praid

Potrivit informării emise de Guvern, reprezentanții SNS SA au calificat constant riscul de inundare drept neimediat, iar planificarea măsurilor de protecție nu a reflectat o strategie clară pentru conservarea zăcământului de sare și a spațiilor subterane exploatate.

„În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate. Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, find constitute, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei”, se arată în informare.

Verificările au mai relevat că avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Salinei Praid „a fost caracterizată de formalism”.

„Lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA”, continuă comunicatul.

(sursa: Mediafax)