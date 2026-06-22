Guvernul Adrian Veștea a picat RUȘINOS în Parlamentul României

Adrian Veștea avea nevoie de 233 de voturi pentru a trece. A luat doar 189.

" Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a materializat. Eu mi-am făcut datoria. Am încercat să creionez un program de Guvernare. La USR nu m-am dus pentru că nu am fost invitat. Eu am conștiința împăcată"

Surse politice susțin că urmează mâine noi consultări la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, iar cel mai probabil Sorin Grindeanu va fi cea de a treia și ultima nominalizare.

"Mă aflu în fața dvs pentru a vă solicita votul de încredere, pentru învestirea acestui Guvern. Avem un scop comun: Dorința sinceră de a face bine. Adevărata noastră problemă este o criză de încredere între cetățean și stat. Mulți oameni cred că viitorul lor nu mai poate fi construi aici, acasă. Misiunea acestui Guvern este să reconstruim această încredere. Dacă îmi veți acorda votul, misiunea mea este să construim. Țara înseamnă oameni. Familii care muncesc cinstit. Avem datoria să lăsăm generațiilor viiitoare o țară mai puternică. Avem nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline. Fiecare oportunitate ratată este timp pierdut. Principala noastră preocupare este stabilitatea economică. Voi respecta acest Parlament, cred în echilibrul puterilor în stat. Vin din administrația publică, am lucrat alături de primari. Am învățat că rezultatele nu se văd în rapoarte, ci în școala reparată, în drumul sfaltat. Trebuie să avem curajul să modernizăm statul. Mai puțină birocrație, respect pentru banul public. Educația și sănătatea rămân prioritățile acestui mandat. Vom continua investițiile în spitale. În agricultură, vom sprijini fermierii români. Vom dezvolta programe de sprijin și pentru minorități. Acest Guvern este rezultatul unui compromis politic. Am căutat răspunsuri bune pentru această țară. Ne-a adus împreună dorința de a construi. Nu toate deciziile vor fi ușoare. Nu toate reformele vor fi populare. Nu mai avem nevoie de scandal, avem nevoie de direcție. Asăzi, România este în criză, și nu ne mai permitem să o ținem blocată. Nu vreau să fiu prim-ministrul care promite cel mai mult. Vreau să fiu cel care lasă în urmă cele mai multe lucruri făcute ", spunea Adrian Veștea când a cerut votul de învestitură.

George Simion:

"De 35 de ani, trădarea a fost la ordinea zilei. Ni s-a promis din aceste bănci prosperitate. Iar România a juns pe ultimele locuri. Politica a devenit sinonimă cu trădarea. Transmit poporului că trebuie să ne clădim alt viitor. Trebuie să fim demni. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu voi părăsi aceasă sală sinonimă cu trădarea. AUR nu trădează."

Daniel Fenechiu:

"PNL nu susține persoanele de pe această listă a Guvernului. PNL nu participă la această Guvernare. PNL NU va vota acest Guvern"

Kelemen Hunor:

"Societatea încă așteaptă o explicație pentru anularea alegerilor. Astăzi, dacă Guvernul va trece, va trece cu votul celor de la AUR. Astăzi, un singur om a câștigat. Felicitări, George Simion! Ai dat șah și mat. UDMR nu va participa la vot, vom ieși din sală. "

Petrișor Peiu de la AUR a îndemnat parlamentarii să NU voteze Guvernul Veștea:

"Astăzi, România rezistă doar pentru că nu există o criză internațională. Citind programul de Guvernare, am dedus că ei nu au ințeles că trecem printr-o criză profundă. Noua echipă propusă nu a înțeles gravitatea situației și continuă cu aceleași neadevăruri. Acest Guvern a fost făcut prin majorități obscure. "

Natalia Intotero, PSD:



"Guvernul propus astăzi, din punctul meu de vedere, este cea mai bună variantă pentru momentul actual. Este un executiv echilibrat, format din profesionişti, care au demonstrat până acum că au atât soluţii, cât şi bună credinţă. România are nevoie să iasă din spirala nefastă a răzbunărilor personale şi a blocajelor artificiale create de oameni care pun propriile orgolii mai presus de interesul românilor. Multinaţionalele nu vor mai fi protejate în detrimentul firmelor româneşti. Românii nu vor mai îngroşa rândurile şomerilor doar pentru că aşa vor unii şi alţii. Unele categorii socio-profesionale nu vor mai fi desconsiderate şi batjocorite. Vor deveni o tristă istorie comparaţiile între clasele sociale. Nu vrem să mai auzim că unii români sunt graşi şi sunt ţinuţi în spate de alţii mai slabi. Şi nici că unii merită să moară pentru ca alţii să trăiască"