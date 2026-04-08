Gică Hagi și Ionuț Lupescu, în lacrimi la căpătâiul lui Mircea Lucescu

de Redacția Jurnalul    |    08 Apr 2026   •   20:00
Sursa foto: Ambasadorul Turciei și legendele fotbalului românesc, omagiu emoționant la catafalc

Gheorghe Hagi, Ionuț Lupescu și Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Özgur Kivanç Altan, au fost între primii care au venit, miercuri, pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu.

În jurul orei 17.20, la Arena Națională a ajuns cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi. El a venit cu o coroană de trandafiri pe care a pus mesajul: „Vei fi mereu în sufletele noastre – Fam. Hagi”.

Hagi nu a făcut declarații.

Legătura dintre Hagi și Lucescu este una de generații. Lucescu era antrenorul echipei naționale când a debutat Gică Hagi, apoi i-a fost antrenor la Brescia, și tot Lucescu a fost antrenorul care l-a făcut pe Ianis Hagi căpitanul echipei naționale.

Și Ionuț Lupescu a venit la Arena Națională pentru un omagiu adus lui Mircea Lucescu.

Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Özgur Kivanç Altan, a venit să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, al cărui sicriu a fost depus la Arena Națională.

„Am venit aici pentru țara noastră, pentru Galatasaray, Besiktas, dar și pentru echipa națională din Turcia”, a spus Ambasadorul.

Despre Mircea Lucescu a spus că a fost „un om corect, ca un tată, ca un părinte, pentru noi și cred că nu este numai un om de fotbal. A fost un ambasador pentru prietenia dintre Turcia și România”.

„Suntem aici întreaga comunitate turco-română din România pentru a acorda respectul nostru pentru această zi importantă, dar atât de grea, dar, până la urmă trebuie să respectăm și să celebrăm memoria domnului Lucescu pentru că eu cred că a muncit întotdeauna pentru popor și pentru prietenie. A fost un meci între Turcia și România semnificativ și la sfârșitul meciului, căpitanul naționalei Turciei, Hakan Calhanoglu, l-a îmbrățișat pe Lucescu din suflet. Cred că această îmbrățișare a fost din partea poporului turc”, a mai spus Özgur Kivanç Altan.

(sursa: Mediafax)

 

