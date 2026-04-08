Gică Hagi și Ionuț Lupescu, în lacrimi la căpătâiul lui Mircea Lucescu

În jurul orei 17.20, la Arena Națională a ajuns cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi. El a venit cu o coroană de trandafiri pe care a pus mesajul: „Vei fi mereu în sufletele noastre – Fam. Hagi”.

Hagi nu a făcut declarații.

Legătura dintre Hagi și Lucescu este una de generații. Lucescu era antrenorul echipei naționale când a debutat Gică Hagi, apoi i-a fost antrenor la Brescia, și tot Lucescu a fost antrenorul care l-a făcut pe Ianis Hagi căpitanul echipei naționale.

Și Ionuț Lupescu a venit la Arena Națională pentru un omagiu adus lui Mircea Lucescu.

Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Özgur Kivanç Altan, a venit să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, al cărui sicriu a fost depus la Arena Națională.

„Am venit aici pentru țara noastră, pentru Galatasaray, Besiktas, dar și pentru echipa națională din Turcia”, a spus Ambasadorul.

Despre Mircea Lucescu a spus că a fost „un om corect, ca un tată, ca un părinte, pentru noi și cred că nu este numai un om de fotbal. A fost un ambasador pentru prietenia dintre Turcia și România”.

„Suntem aici întreaga comunitate turco-română din România pentru a acorda respectul nostru pentru această zi importantă, dar atât de grea, dar, până la urmă trebuie să respectăm și să celebrăm memoria domnului Lucescu pentru că eu cred că a muncit întotdeauna pentru popor și pentru prietenie. A fost un meci între Turcia și România semnificativ și la sfârșitul meciului, căpitanul naționalei Turciei, Hakan Calhanoglu, l-a îmbrățișat pe Lucescu din suflet. Cred că această îmbrățișare a fost din partea poporului turc”, a mai spus Özgur Kivanç Altan.

