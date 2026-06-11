S-a decis conducerea gigantului energetic! Cine este noul director general al Hidroelectrica

Noul președinte și CEO al Hidroelectrica a preluat funcția după ce a câștigat mandatul în urma procedurii de selecție lansată pe 20 martie, după ce cea care avea data-limită pe 28 noiembrie – vizată de Jalonul 121 din PNRR privind guvernanța corporativă a companiilor din sectorul energetic – a eșuat chiar cu o zi înainte, după ce niciun candidat nu a reușit să întrunească toate condițiile pentru a fi ales director general, după eșecul procedurii pentru alegerea unui director financiar.

Fostul președinte al Directoratului Hidroelectrica, care a preluat interimar atribuțiile de director general, Bogdan Badea, anunțase pe 21 mai, la întrebarea Mediafax în cadrul unei conferințe de presă, că și-a retras candidatura pentru postul de director general (CEO), pe fondul nemulțumirilor generate de nerespectarea principiilor guvernanței corporative. Șeful interimar al celui mai mare producător de energie electrică din țară a dezvăluit că a luat decizia cu o zi înainte, și chiar dacă de data aceasta intrase pe „lista scurtă” în cadrul procedurii finalizate cu selecția lui Iulius Dan Plaveti.

Mandatul acestuia este valabil până la data de 7 noiembrie 2027.

„Preluarea mandatului are loc într-un moment important pentru dezvoltarea și consolidarea Hidroelectrica, marcat de accelerarea investițiilor în producția de energie regenerabilă, modernizarea și retehnologizarea capacităților existente, dezvoltarea proiectelor eoliene și fotovoltaice, integrarea soluțiilor de stocare a energiei și consolidarea poziției companiei ca lider al tranziției energetice din România”, au transmis reprezentanții Hidroelectrica.

Cu o experiență de peste 25 de ani în sectorul energetic, reglementare și management executiv, Iulius Dan Plaveti a coordonat organizații și proiecte de importanță strategică pentru economia națională, acumulând o perspectivă amplă asupra provocărilor și oportunităților care definesc transformarea sistemului energetic românesc. Anterior, a ocupat funcții de conducere în cadrul Complexului Energetic Oltenia și al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

„Pentru mine, Hidroelectrica nu înseamnă doar cifre, proiecte sau investiții. Hidroelectrica înseamnă oameni. Oameni care au dus mai departe tradiția acestei companii. În mandatul pe care îl încep astăzi, îmi doresc să construim împreună. Avem în față provocări importante, dar și oportunități extraordinare”, a transmis Iulius Dan Plaveti în prima sa zi de mandat.

Structura Directoratului Hidroelectrica este în prezent formată din Iulius Dan Plaveti – Președinte al Directoratului (CEO), Bogdan Nicolae Badea – Membru al Directoratului (CIO), Radu Ioan Constantin – Membru al Directoratului (CAO) și Ianăș Rădoi – Membru al Directoratului (COO). Până la preluarea mandatului de către membrul Directoratului desemnat pentru funcția de Chief Financial Officer (CFO), atribuțiile aferente acestei funcții vor continua să fie exercitate de domnul Radu Ioan Constantin, în calitate de Chief Administrative Officer (CAO).

„Hidroelectrica își reafirmă angajamentul pentru excelență operațională, dezvoltare durabilă și investiții strategice, consolidându-și rolul de lider al energiei regenerabile și de pilon al securității energetice naționale, prin valorificarea expertizei echipei sale și a oportunităților oferite de tranziția energetică”, au transmis oficialii companiei.

Aceasta este o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 80,05% din acțiuni. De la listarea din iulie 2023, Hidroelectrica și-a consolidat poziția de cel mai mare producător de energie electrică din România, 100% energie verde, cu o cotă de aproximativ 27% din producția națională în ultimii cinci ani. Totodată, compania a devenit cel mai mare furnizor de electricitate din România pe piața concurențială, administrând un portofoliu de peste 1,3 milioane de locuri de consum. Compania operează 188 de hidrocentrale cu o putere instalată de peste 6,3 GW. De asemenea, compania deține și parcul eolian Crucea Wind Farm, cu o capacitate instalată de 108 MW.

(sursa: Mediafax)