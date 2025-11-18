Hidroelectrica reia deversările controlate necesare golirii Lacului Vidraru

Potrivit unui comunicat al companiei, operațiunea se desfășoară în condiții strict monitorizate, în colaborare cu ABA Argeș–Vedea, ISU, Sistemul de Gospodărire a Apelor și toate structurile județene cu atribuții în domeniu.

Deversările sunt necesare pentru a verifica, din nou, capacitatea reală de transport a albiei râului Argeș între Barajul Vidraru și acumularea Oești, după ce în perioada 30 octombrie – 18 noiembrie 2025, ABA Argeș–Vedea a realizat lucrări suplimentare de consolidare în sectoarele considerate critice.

Mercuri, în intervalul menționat, în aval de baraj se vor înregistra creșteri de debite.

Populația este rugată să evite deplasarea în apropierea albiei raului Argeș pe secțiunea cuprinsă între Baraj Vidraru- lac acumulare Vilcele, să nu desfășoare activități în albie, precum pescuit sau lucrări, și să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor din teren.

Compnia transmite că deversările controlate nu influențează turbiditatea apei potabile.

„Operațiunea, programată în 19 noiembrie, reprezintă o etapă obligatorie pentru finalizarea în condiții controlate a procesului de golire a Lacului Vidraru. Aceasta permite confirmarea stabilității lucrărilor hidrotehnice, verificarea funcționării corespunzătoare a celor două goliri de fund ale barajului și menținerea unui nivel ridicat de protecție pentru comunitățile din aval”, se mai arată în comunicat.

(sursa: Mediafax)