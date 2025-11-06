Horia Moculescu rămâne în stare critică. Celebrul compozitor este la Terapie Intensivă

Potrivit unor surse medicale citate de DCNews, artistul, în vârstă de 88 de ani, este îngrijit în secția de Terapie Intensivă, unde medicii îi monitorizează atent starea generală, descrisă ca fiind critică.

Potrivit surselor din cadrul unității medicale, compozitorul primește în prezent suport respirator și oxigen, în contextul unor complicații care au evoluat pe fondul mai multor afecțiuni cronice. Deși este sub supraveghere permanentă și beneficiază de tratament complex, fragilitatea organismului și vârsta înaintată fac ca recuperarea sa să fie dificilă.

O stare de sănătate degradată în ultimii ani

Problemele de sănătate ale lui Horia Moculescu nu sunt recente. În vara acestui an, el a apărut în public într-un scaun cu rotile, stârnind îngrijorare în rândul fanilor. Artistul a încercat atunci să-și păstreze optimismul, afirmând cu umor că „nu e un scaun cu rotile, e un scaun de birou cu roți”. Totuși, el a recunoscut că urmează de ani buni un tratament complex pentru afecțiuni multiple, ceea ce i-a afectat semnificativ starea fizică.

Un titan al muzicii românești

Horia Moculescu este un nume de referință pentru muzica ușoară românească. A compus peste 500 de melodii, interpretate de artiști celebri precum Corina Chiriac, Margareta Pâslaru, Mihaela Mihai, Aura Urziceanu și mulți alții. De asemenea, a semnat coloane sonore pentru filme, piese de teatru și emisiuni TV.

Născut în 1937 la Rădăuți, Horia Moculescu a studiat pianul de mic copil, dar a absolvit în paralel Facultatea de Mine din Petroșani, înainte de a se dedica exclusiv carierei artistice. În anii ’70 și ’80, a devenit o prezență constantă în viața culturală românească, conducând orchestre, compunând hituri care au rămas în memoria colectivă și moderând îndrăgita emisiune de divertisment „Atelierul de muzică”.

De-a lungul carierei, maestrul Moculescu a fost distins cu numeroase premii și onoruri, printre care Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, în 2004, pentru „contribuția remarcabilă în domeniul culturii și artei”. De asemenea, este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și una dintre figurile emblematice ale profesioniștilor din domeniul muzical.

În prezent, prietenii artistului, colegii de breaslă și publicul său fidel speră într-o evoluție pozitivă a stării sale de sănătate, în ciuda momentelor delicate prin care trece.