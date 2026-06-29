Cum să eviti supraîncărcarea rețelei electrice vara: Sfaturile IGSU împotriva incendiilor

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aparatele folosite pentru răcirea locuinței sunt folosite mai mult în zilele cu temperaturi extreme.

Aerul condiționat, ventilatoarele, precum și alte electrocasnice cresc consumul de energie.

Instalațiile electrice suprasolicitate pot duce la incendii, avertizează IGSU.

Pentru protejarea locuinței de incendii, IGSU recomandă să:

Nu conectați mai multe aparate de mare putere la aceeași priză sau prelungitor;

Evitați utilizarea prelungitoarelor subdimensionate pentru aparatele de aer condiționat;

Verificați dacă prizele, ștecherele sau cablurile se încălzesc în timpul utilizării. Dacă observați acest lucru, opriți alimentarea și solicitați verificarea instalației de către un electrician autorizat;

Nu folosiți cabluri deteriorate sau improvizații electrice;

Dacă instalația electrică este veche, luați în considerare verificarea și modernizarea acesteia.

(sursa: Mediafax)